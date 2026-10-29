Un nou drum strategic care ar putea schimba harta județului Prahova. Ce este proiectul „Transbai” și cât costă investiția

Consiliul Local Valea Doftanei a aprobat în unanimitate, cu 14 voturi, transferul terenurilor necesare proiectului „Transbai”. Drumul montan, estimat la aproape 400 de milioane de lei, ar urma să ofere o alternativă la rutele aglomerate dintre Prahova și Brașov.

Proiectul „Transbai” vizează modernizarea și extinderea unui traseu rutier de aproximativ 41 de kilometri, între Gura Vitioarei și Valea Doftanei. Drumul va traversa și localitățile Vărbilău, Aluniș și Bertea. Traseul rutier va face parte din zona Munților Baiului.

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Drum strategic: „Transbai” ar putea reduce traficul pe rutele dintre Prahova și Brașov

Investiția depășește 378 de milioane de lei și vizează finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Proiectul „Transbai” ar putea reduce traficul de pe rutele aglomerate DN1 și DN1A.

Consilierii din Valea Doftanei au aprobat transferul către județul Prahova a 17 terenuri, cu o suprafață totală de circa 900 de metri pătrați. Acestea includ porțiuni de drumuri necesare proiectului „Transbai”, scrie Observatorul Prahovean.

Înainte de deschiderea drumului, mai sunt necesare proceduri privind terenurile, finanțarea și execuția lucrărilor. „Transbai” ar putea îmbunătăți legăturile rutiere din zonă și susține turismul și investițiile locale.

În septembrie, Consiliul Județean Prahova a solicitat finanțare pentru primul tronson „Transbai”, prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Anterior, proiectul primise autorizația de construire pentru prima etapă. Autorizația pentru prima etapă acoperă terenurile administrate de CJ Prahova. Pentru cele aflate în administrarea altor instituții sau în fond forestier vor fi necesare aprobări ulterioare. Lucrările autorizate sunt estimate la 243,17 milioane de lei.

„TransBai începe cu cei 41 de kilometri dintre Gura Vitioarei și Valea Doftanei, cu perspectiva unei noi legături rutiere prin nordul Prahovei și a unei conectivități mai bune între comunitățile din această zonă”, anunța Consiliul Județean Prahova.

Sursă foto: Envato – imagini care au rol ilustrativ