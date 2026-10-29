Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”

În contextul în care tot mai mulți analiști economici și climatologii anticipează că oamenii din secolul 21 vor traversa cea mai gravă criză a resurselor din istorie, Elon Musk anticipează o tranziție „cu hopuri” către un viitor mai luminos. El a sugerat acordarea unor plăți guvernamentale pentru toți (venitul minim universal garantat), ca fiind cea mai bună soluție la dispariția locurilor de muncă cauzată de inteligența artificială.

Elon Musk i-a sfătuit pe americani să nu mai economisească bani pentru că nu vor mai conta după ce inteligența artificială va fi capabilă să producă cantități mari de bunuri și servicii. Toți oamenii vor avea aproape orice își doresc, fără să mai fie nevoiți să strângă economii timp de zeci de ani, a spus Elon Musk, primul om din istorie care a devenit trilionar.

Musk a prevestit fără succes în 2016 că americanii vor ajunge pe Marte în 2024 și a promovat tehnologia de transport de mare viteză Hyperloop, un concept abandonat după falimentarea companiei Hyperloop One.

Miliardarul a prognozat de la interviul cu The Economist că în anul 2036, banii vor dispărea, iar americanii vor avea acces la orice își doresc. Dezvoltarea inteligenței artificiale sau superinteligenței va schimba radical economia.

„Economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat este inutilă odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”, a scris joi Elon Musk pe platforma X.

Directorul general al companiilor Tesla și SpaceX a răspuns unui utilizator că nu-și face griji cu privire la deciziile sale financiare, deoarece resursele vor fi disponibile din abundență.

„Nu vă mai faceți griji că trebuie să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta. Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se dovedește adevărat, economisirea banilor pentru pensie va deveni irelevantă”, a declarat miliardarul într-un podcast din ianuarie.

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