(P) Accident sau crimă comisă cu premeditare? Adevărul din spatele unei condamnări de 22 de ani de închisoare și despăgubiri de 435.000 euro

24 feb. 2026, 14:53, Diverse
Justiția demască adevărul într-un caz care a zguduit o familie și o comunitate: 435.000 de euro despăgubiri pentru suferința ireparabilă. Un caz care, la început, părea o simplă tragedie rutieră s-a transformat într-un proces complex și răsunător, încheiat cu o condamnare definitivă pentru violență în familie raportată omor calificat. Prin decizia pronunțată de Curtea de Apel București, un bărbat a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare pentru uciderea soției sale — o faptă pe care instanța a stabilit-o ca fiind premeditată, nu rezultatul unei erori la volan. Cel vinovat de crima se afla la volanul autoturismului personal, în care fosta sa soție ocupa locul din dreapta, cand a efectuat brusc un viraj și a intrat intenționat în coliziune frontală cu un stâlp de susținere a unei pasarele pietonale. Impactul a provocat decesul pasagerei. Povestea scoate la lumină un adevăr tulburător: în spatele impactului produs în aprilie 2022 nu s-a aflat neatenția, ci intenția rece de a curma o viață.

Probele — imagini video, conversații electronice, expertize tehnice auto și medico-legale, dar și declarații de martori — au conturat un tablou care a destrămat complet versiunea „accidentului”. Judecătorii au concluzionat fără echivoc că manevra nu putea fi explicată prin pierderea controlului, ci reprezenta o acțiune conștientă și asumată. Deși a susținut că ar fi pierdut controlul volanului încercând să evite o mașină care circula cu viteză pe banda a II-a, înregistrările video și raportul de expertiză tehnică au infirmat această teză. Specialiștii au stabilit că autoturismul și-a mărit anterior viteza fără justificare, a fost direcționat cu intenție către banda I și a parcurs aproximativ 28 de metri până la impact fără ca șoferul să acționeze frânele, traiectoria fiind una liniară, incompatibilă cu o manevră de evitare.  „Dincolo de drama unei familii, acest dosar are o semnificație care depășește cazul concret. Există situații în care fapte extrem de grave sunt prezentate drept accidente, iar diferența dintre culpă și intenție schimbă radical răspunderea penală. O astfel de hotărâre arată că legea poate fi aplicată ferm atunci când probele sunt analizate cu atenție”, a declarat Ionuț Jercan, Managing Partner al JGV & Asociații, casa de avocatură care a reprezentat familia victimei.

De la ipoteza accidentului la certitudinea crimei

În etapa apelului, apărarea a încercat schimbarea încadrării juridice a faptei. Inițial, s-a solicitat schimbarea acuzației din omor în ucidere din culpă, susținându-se caracterul accidental al impactului. Instanța de apel a respins schimbarea încadrării juridice a faptei. După 12 termene de judecată și dezbateri îndelungate, Curtea de Apel București a repus cauza pe rol pentru a pune în discuție schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de violență în familie sub forma omorului calificat în infracțiunea de violență în familie sub forma omorului simplu, prin înlăturarea caracterului premediat al faptei.  Decizia judecătorilor transmite un mesaj puternic: adevărul poate ieși la suprafață chiar și atunci când este ascuns în spatele aparențelor.

Despăgubiri uriașe pentru o pierdere imposibil de reparat

Un moment esențial al procesului l-a reprezentat latura civilă. Curtea de Apel a majorat semnificativ daunele morale acordate familiei victimei, stabilind un total de 435.000 de euro, la care se adaugă penalități de întârziere. Judecătorii au pus un accent deosebit pe situația excepțională a copiilor victimei, care sunt, totodată, și copiii inculpatului. Judecătorii au reținut că aceștia trăiesc o dramă dublă: și-au pierdut mama într-un mod violent, iar tatăl lor este autorul faptei. Mai mult, din probele administrate pe latură civilă, expertize psihologice și declarații de martori, a rezultat că minorii au fost expuși, de-a lungul timpului, la abuzuri psihologice și episoade repetate de violență domestică, unele petrecute chiar în prezența lor

Instanța a decis acordarea:

  • 150.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi copii ai victimei (300.000 euro în total);
  • 100.000 de euro pentru mama victimei;
  • 10.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei frați (30.000 euro);
  • 5.000 de euro pentru tatăl vitreg.

Judecătorii au avut în vedere legătura profundă dintre victimă și familie, trauma ireversibilă provocată de pierdere și necesitatea unei reparații morale proporționale cu gravitatea crimei. „Pentru familie, procesul a însemnat mai mult decât un parcurs procedural în instanță. A fost o luptă grea pentru recunoașterea adevărului. Decizia definitivă aduce o formă de stabilitate juridică, chiar dacă pierderea rămâne ireparabilă”, a declarat avocat Denisa Asaftei, din partea JGV și Asociații.

