Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți

Cluj-Napoca se menține pe primul loc în România în privința nivelului de satisfacție și bunăstare a bărbaților. Potrivit barometrului City Index 2025, orașul este pe primul loc pentru al doilea an la rând. Această performanță confirmă reputația Clujului ca unul dintre cele mai echilibrate și dezvoltate centre urbane din țară, relatează B1.

Principalul avantaj îl reprezintă echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Asta contribuie la creșterea nivelului de mulțumire și confort pe termen lung. Orașul se remarcă și printr-o atmosferă modernă și dinamică. Dezvoltarea sa constantă și nivelul ridicat de trai îl fac tot mai atractiv pentru cei care vor stabilitate.

De ce bărbații sunt mai fericiți în Cluj-Napoca

Explicația constă într-un cumul de factori care se susțin reciproc și conturează un cadru propice dezvoltării și stabilității. Economia solidă a orașului asigură venituri peste media națională și multiple oportunități profesionale, mai ales în domeniul IT. În acest context, Cluj-Napoca s-a impus ca un veritabil hub tehnologic, cu vizibilitate atât la nivel regional, cât și internațional.

Start-up-urile îndrăznețe, companiile multinaționale și firmele inovatoare activează într-un ecosistem dinamic, care le oferă specialiștilor șansa de a evolua rapid și de a-și pune în valoare competențele. Totodată, orașul se evidențiază printr-un sistem educațional performant, universitățile sale de prestigiu atrăgând constant tineri ambițioși din întreaga țară și din străinătate.

Unul dintre principalele avantaje ale Cluj-Napoca este atmosfera sa aparte, care influențează în mod direct gradul ridicat de satisfacție al locuitorilor. Orașul se remarcă printr-un spirit modern și dinamic, fiind apreciat pentru diversitate și pentru numeroasele oportunități de socializare pe care le pune la dispoziție.

