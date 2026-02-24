Prima pagină » Social » Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți

Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți

24 feb. 2026, 17:50, Social
Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți

Cluj-Napoca se menține pe primul loc în România în privința nivelului de satisfacție și bunăstare a bărbaților. Potrivit barometrului City Index 2025, orașul este pe primul loc pentru al doilea an la rând. Această performanță confirmă reputația Clujului ca unul dintre cele mai echilibrate și dezvoltate centre urbane din țară, relatează B1.

Principalul avantaj îl reprezintă echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Asta contribuie la creșterea nivelului de mulțumire și confort pe termen lung. Orașul se remarcă și printr-o atmosferă modernă și dinamică. Dezvoltarea sa constantă și nivelul ridicat de trai îl fac tot mai atractiv pentru cei care vor stabilitate.

De ce bărbații sunt mai fericiți în Cluj-Napoca

Explicația constă într-un cumul de factori care se susțin reciproc și conturează un cadru propice dezvoltării și stabilității. Economia solidă a orașului asigură venituri peste media națională și multiple oportunități profesionale, mai ales în domeniul IT. În acest context, Cluj-Napoca s-a impus ca un veritabil hub tehnologic, cu vizibilitate atât la nivel regional, cât și internațional.

Start-up-urile îndrăznețe, companiile multinaționale și firmele inovatoare activează într-un ecosistem dinamic, care le oferă specialiștilor șansa de a evolua rapid și de a-și pune în valoare competențele. Totodată, orașul se evidențiază printr-un sistem educațional performant, universitățile sale de prestigiu atrăgând constant tineri ambițioși din întreaga țară și din străinătate.

Unul dintre principalele avantaje ale Cluj-Napoca este atmosfera sa aparte, care influențează în mod direct gradul ridicat de satisfacție al locuitorilor. Orașul se remarcă printr-un spirit modern și dinamic, fiind apreciat pentru diversitate și pentru numeroasele oportunități de socializare pe care le pune la dispoziție.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
19:17
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
LIFESTYLE Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
18:29
Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
18:00
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
STUDIU De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
16:37
De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
ECONOMIE „Caracatiță cu 4 lei!” Supermarketul din România cu această ofertă de neimaginat
15:40
„Caracatiță cu 4 lei!” Supermarketul din România cu această ofertă de neimaginat
AUTO Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată
15:15
Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată
Mediafax
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?
FLASH NEWS Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
19:11
Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
ADMINISTRAȚIE Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
19:03
Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
ACTUALITATE Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
19:00
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
TEHNOLOGIE Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
18:42
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
ACTUALITATE Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
18:36
Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
FLASH NEWS Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”
18:33
Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”

Cele mai noi

Trimite acest link pe