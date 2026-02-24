Codurile de vreme rea au devenit o comoară pentru firmele de deszăpezire. Ninsoarea abundentă de săptămâna trecută a blocat Capitala, iar aceste firme au încasat sume uriașe pentru a fluidiza circulația, O analiză Frames indică o cifră uriașă pentru aceste companii în acest sezon hibernal, care a depășit pragul psihologic de 10 miliarde de lei. Totuși, străzile Bucureștiului, mai ales pe arterele și căile de acces secundare, arată în continuare ca după război, la o săptămână de la ninsoarea din 18 februarie. Asta în ciuda faptului că autoritățile plătesc abonamente acestor firme, care încasează sume colosale de bani chiar și în iernile cu doi fulgi de nea.

O analiză realizată de compania de consultanţă Frames scoate la iveală un nou paradox românesc. Deşi infrastructura cedează la prima ninsoare serioasă, ca pe vremuri, firmele din domeniul salubrității şi deszăpezirii prosperă pe zi ce trece. Practic, afacerile din domeniu s-au dublat în ultimii 5 ani.

Economia pierde zilnic milioane de euro din cauza codurilor de vreme rea

Mediul de afaceri general suportă costuri dramatice iarna. Blocajele rutiere afectează aprovizionarea cu bunuri, mai ales cele perisabile. În consecință, fluxurile comerciale sunt stopate brusc, companiile de transport fiind primele lovite. Sunt nevoite să suporte penalizări contractuale pentru întârzieri care nu li se datorează.

Economia pierde sume de ordinul milioanelor de euro în fiecare zi în care autorităţile se ascund în spatele codurilor de vreme rea.

Dar criza economică are ca revers o ascensiune majoră pentru firmele încadrate la codurile CAEN 3811 (colectarea deşeurilor) şi 8129 (activităţi de curăţenie şi deszăpezire), sezonul rece fiind cel mai profitabil. Conform estimărilor analiştilor de la Frames, cifra de afaceri netă a acestui sector ar putea depăşi în acest an pragul psihologic de 10 miliarde de lei.

Evoluţia este una fabuloasă: dacă în anul 2020 aceste companii raportau un business total de 4,54 miliarde de lei, în 2024 suma urcase deja la 8,27 miliarde de lei. Profitabilitatea a urmat acelaşi trend ascendent, sărind de la 432 milioane de lei în 2020, la peste 653 milioane de lei în 2024. În 2026, estimează Frames, firmele ar putea raporta un profit net de aproape 1 miliard de lei.

Firmele de profil s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie, însă calitatea serviciilor e tot mai slabă

Statisticile indcă o explozie a numărului de firme, care au simțit imediat oportunitatea unor contracte grase cu statul. Astfel, dacă în 2010 existau doar 849 de companii active în domeniu, datele recente indică o piaţă prolifică de 4.383 de firme, cu un număr de peste 33.000 angajați. Totuşi, cantitatea nu se traduce automat în calitate.

‘’Profitabilitatea ridicată a acestor companii nu se reflectă în serviciile prestate. De la salubrizarea oraşelor până la deszăpezirea drumurilor judeţene, intervenţiile sunt adesea tardive şi ineficiente. Motivul principal este fragmentarea pieţei şi lipsa capacităţii logistice. Peste 90% dintre aceste firme sunt microîntreprinderi, lipsite de forţă financiară şi de flote auto performante, care ajung să acţioneze haotic’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames (foto).

Concret, piaţa este dominată de câţiva giganţi care preiau contractele din marile oraşe de peste un deceniu. În topul liderilor se află companii precum Supercom SA, cu o cifră de afaceri de peste 642 milioane de lei, urmată de Bin Go Solutions SRL (481,4 mil.lei), Retim Ecologic Service SA (345,7 mil.lei), Polaris M.Holding SRL (282,1 mil.lei) şi Romprest Service SA (268,1 mil.lei).

Concentrarea marilor contracte în zonele Bucureşti-Ilfov, Cluj, Constanţa sau Timiş dezechilibrează restul ţării, judeţe precum Harghita, Brăila sau Tulcea având un număr infim de firme de profil, ceea ce explică până la un punct blocajele frecvente din aceste zone.