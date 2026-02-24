S-a aflat când se joacă Georgia – România la rugby! Meciul se va disputa la Tbilisi

Forul Rugby Europe a stabilit programul semifinalelor pentru locurile 1-4 și locurile 5-8 ale Campionatului European (Rugby Europe Championship).

„Stejarii” vor întâlni Georgia, în deplasare, pe 8 martie, la Tbilisi, într-un meci în care va fi pusă în joc și Cupa Antim Ivireanu, tradiționalul trofeu care se decernează la meciurile directe dintre cele două țări (mai puțin întâlnirile ce au loc în cadrul Cupei Mondiale de Rugby).

În cea de-a doua semifinală, în aceeași zi, la Lisabona, Portugalia va întâlni Spania.

Finalele Campionatului European, ediția 2026, vor avea loc la Madrid. Meciurile pentru locurile 7 și 5 se vor defășura pe Estadio Nacional Complutense, iar meciul pentru bronz și marea finală, pe Estadio Ontime Butarque.

Rugby Europe Championship – programul ultimei faze

Semifinale – locurile 1-4

8 martie , Tbilisi, ora 13:00

Georgia – România, Avchala Stadium

8 martie, Lisabona, ora 17:00

Portugalia – Spania, TBC

Semifinale – locurile 5-8

7 martie, Yverdon les Bains, ora 14:00

Elveția – Germania, Stade Municipal

7 martie, Dendermonde, ora 21:00

Belgia – Țările de Jos, Sportcomplex Sint-Gillis

„Stejarii” au pierdut categoric contra Portugaliei

Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.

Lusitanii au fost la timonă tot meciul, iar eseurile au curs în cascadă. Os Lobos (lupii) au condus la pauză cu 25-7 și au marcat încă 19 puncte în mitanul secund pentru cea mai clară izbândă în istoria confruntărilor directe.

Clasamentul Grupei A

1. Georgia 15 puncte

2. Spania 10

3. Elveția 4

4. Olanda 1

Clasamentul Grupei B

1. Portugalia 15 puncte

2. România 5

3. Belgia 5

4. Germania 4

