Un elev de 13 ani din Telciu s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învăța. Băiatul i-ar fi spus directoarei că „îl apasă greutățile vieții”

Un incident grav a avut loc marți dimineață la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital. Potrivit unor martori, acesta ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii, iar poliția și cadrele didactice încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în pauza mare, atunci când s-a produs accidentul.
Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud au transmis că, din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că elevul de clasa a VI-a ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învăța. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care l-a preluat pe copil conştient, cu traumatism lombar şi suspiciune de fractură la un picior, şi l-a transportat la UPU Bistriţa.
„În jurul orei 10:00 a fost sesizat prin S.N.U.A.U 112, faptul că în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La fața locului, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învață. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul” au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.
Primele mărturii în acest caz sugerează că nu ar fi fost vorba despre un simplu accident. Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, că băiatul s-ar fi aruncat în gol intenționat.
„Din câte am înțeles, elevul nu a căzut, ci a sărit. Deci nu a fost o greșeală!” a explicat primarul Sever Mureșan.
Directoarea școlii la care învață băiatul susține versiunea primarului și spune că două colege l-ar fi văzut urcându-se pe pervaz înainte de a se arunca, într-o mișcare rapidă, care nu ar fi putut fi prevenită de profesorii de serviciu. De asemenea, directoarea unității de învățământ a mai spus că, imediat după incident, a mers la elev pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Băiatul de 13 ani i-ar fi spus acesteia că „îl apasă greutățile vieții”.
„Era pauză. Și geamul era deschis, așa cum se deschid geamurile în fiecare pauză, ca să se aerisească. Două colege l-ar fi văzut când s-a urcat pe pervaz și a sărit, în poziția ghemuit, jos. Deci cu totul, dacă ar fi durat 20 de secunde.”
Poliția urmează să stabilească dacă a fost un accident, un gest impulsiv sau unul premeditat. În paralel, școala analizează situația internă și discută cu familia și cadrele didactice pentru a înțelege contextul emoțional al elevului.
