Un elev de 13 ani din Telciu s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învăța. Băiatul i-ar fi spus directoarei că „îl apasă greutățile vieții”

24 feb. 2026, 18:00, Actualitate
Un incident grav a avut loc marți dimineață la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital. Potrivit unor martori, acesta ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii, iar poliția și cadrele didactice încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în pauza mare, atunci când s-a produs accidentul. 

Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud au transmis că, din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că elevul de clasa a VI-a ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învăța. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care l-a preluat pe copil conştient, cu traumatism lombar şi suspiciune de fractură la un picior, şi l-a transportat la UPU Bistriţa.

„În jurul orei 10:00 a fost sesizat prin S.N.U.A.U 112, faptul că în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La fața locului, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învață. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul” au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Primarul comunei Telciu spune că elevul ar fi sărit de la etaj

Primele mărturii în acest caz sugerează că nu ar fi fost vorba despre un simplu accident. Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, că băiatul s-ar fi aruncat în gol intenționat.

„Din câte am înțeles, elevul nu a căzut, ci a sărit. Deci nu a fost o greșeală!” a explicat primarul Sever Mureșan.

Directoarea școlii la care învață băiatul susține versiunea primarului și spune că două colege l-ar fi văzut urcându-se pe pervaz înainte de a se arunca, într-o mișcare rapidă, care nu ar fi putut fi prevenită de profesorii de serviciu. De asemenea, directoarea unității de învățământ a mai spus că, imediat după incident, a mers la elev pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Băiatul de 13 ani i-ar fi spus acesteia că „îl apasă greutățile vieții”.

„Era pauză. Și geamul era deschis, așa cum se deschid geamurile în fiecare pauză, ca să se aerisească. Două colege l-ar fi văzut când s-a urcat pe pervaz și a sărit, în poziția ghemuit, jos. Deci cu totul, dacă ar fi durat 20 de secunde.”

Poliția urmează să stabilească dacă a fost un accident, un gest impulsiv sau unul premeditat. În paralel, școala analizează situația internă și discută cu familia și cadrele didactice pentru a înțelege contextul emoțional al elevului.

