Oana Țoiu, la patru ani de război: O pace dictată prin forță nu este pace. Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie”

Bianca Dogaru
24 feb. 2026, 18:01, Actualitate
La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, Oana Țoiu a transmis un mesaj despre libertate, voință și solidaritate. Ministra de Externe a vorbit despre sacrifiicle făcute de ucraineni și despre sprijinul oferit de România refugiaților. 

Țoiu a început prin a explica simbolul cuvântului ucrainean „Voyla”.

„Volya” înseamnă şi libertate, şi voință, în acelaşi cuvânt ucrainean, iar cuvintele spun multe despre sufletul acestui popor. Aşa cum şi cuvântul „dor” spune ceva despre noi. Libertate. Voință. Voyla. Literele au fost recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson, iar urmele războiului sunt exact de la invazia ruşilor. Artileria nu a atins doar literele, ci și copii, preoți, soldați. Peste 500 de copii şi mii de civili au fost ucişi în acest război. Doar că în octombrie 2022 ucrainenii şi-au recucerit satul. Ruşii au pierdut ce cuceriseră aşa cum teritoriul pe care îl ocupă acum, 0,7% din Ucraina, se va întoarce cândva la oamenii care îşi iubesc țara şi o apără cu viața lor. Literele de pe front sunt astăzi instalația pe care am avut onoarea să o inaugurăm alături de artistul Oleksyi Say în sediul NATO.”

De asemenea, ministra a reamintit sprijinul oferit de către România pentru ucrainenii care au fugit din calea războiului.

„În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului. Nu era vorba despre protocoale oficiale și tratate bilaterale, ci despre mii de români care și-au deschis casele, au oferit un ceai cald și o îmbrățișare unor semeni care, speriați, căutau o ieșire din calea ororilor. Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve, pentru că istoria ne-a învățat cum arată dorul față de cei care nu se mai întorc. România a ales în 2022 să fie de partea corectă a istoriei şi vom continua pe acest drum. Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate.”
De asemenea, aceasta a subliniat că o pace impusă prin forță nu este o soluție și că suveranitatea Ucrainei trebuie apărată.
„Doar că sunt momente când nu este de ajuns să vrem, iar cei care țin cu Rusia nu grăbesc pacea, ci vor un viitor în care un agresor nepedepsit va continua războaiele pe care şi le doreşte. Istoria noastră ne învață că o pace dictată prin forță nu este pace, ci doar o pauză în fața unei agresiuni care nu se va opri. Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” nu doar pentru ei, ci pentru însăși ideea de libertate în Europa.”

