De față cu Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Macron, aflați în vizită la Kiev, Zelenski cere o data fixă pentru aderarea Ucrainei la UE

Încă de dinainte de începerea invaziei ruse din 2022, Volodimir Zelenski a depus eforturi pentru ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană. Liderii europeni i-au făcut promisiuni diferite: unii i-au promis că va putea adera abia după terminarea războiului, alții i-au promis că va putea adera în ritm accelerat. Au fost și țări, precum Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, care s-au opus aderării Ucrainei.

Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Bruxelles-ul invocă urgența geopolitică și presiunea războiului declanșat de Rusia pentru a „ocoli” într-un fel sau altul poziția inflexibilă a Ungariei.

Demersul are loc la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Ucraina insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Kremlinul.

Zelenski: Putin ar putea bloca aderarea la UE pentru decenii

La 4 ani de la începerea invaziei, Zelenski a solicitat Uniunii Europene să stabilească o dată clară pentur aderarea țării sale, într-un discurs transmis Parlamentului European.

„Este important pentru noi să avem o dată clară pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a atenționat că liderul rus. Vladimir Putin, „va găsi o modalitate de a bloca aderarea Ucrainei pentru decenii, divizându-vă, divizând Europa”.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție azi

Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție după ce a organizat o ședință extraordinară solemnă dedicată victimelor războiului ruso-ucrainean:

„Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei şi contribuţia Europei la o pace justă şi o securitate durabilă pentru Ucraina. Parlamentul European subliniază cu fermitate dreptul inalienabil al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU; îşi reafirmă convingerea fermă că agresiunea Rusiei trebuie să fie înfrântă, iar Ucraina trebuie să învingă. Rusia, conducerea sa şi aliaţii săi, precum regimul belarus, poartă întreaga responsabilitate pentru război, crimele de război şi crima de agresiune, şi solicită tragerea lor la răspundere în totalitate. Parlamentul European confirmă că viitorul Ucrainei este în UE; recunoaşte integrarea europeană a Ucrainei ca prioritate strategică pentru UE şi solicită UE şi statelor sale membre să se pregătească pentru viitoarea extindere prin implementarea reformelor interne şi elaborarea unei strategii clare de extindere”, scrie în textul documentului.

Sursa Foto: Profimedia/Mediafax Foto

