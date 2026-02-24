Prima pagină » Știri externe » De față cu Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Macron, aflați în vizită la Kiev, Zelenski cere o data fixă pentru aderarea Ucrainei la UE

De față cu Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Macron, aflați în vizită la Kiev, Zelenski cere o data fixă pentru aderarea Ucrainei la UE

24 feb. 2026, 17:44, Știri externe
De față cu Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Macron, aflați în vizită la Kiev, Zelenski cere o data fixă pentru aderarea Ucrainei la UE

Încă de dinainte de începerea invaziei ruse din 2022, Volodimir Zelenski a depus eforturi pentru ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană.   Liderii europeni i-au făcut promisiuni diferite: unii i-au promis că va putea adera abia după terminarea războiului, alții i-au promis că va putea adera în ritm accelerat. Au fost și țări, precum Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, care s-au opus aderării Ucrainei.

Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Bruxelles-ul invocă urgența geopolitică și presiunea războiului declanșat de Rusia pentru a „ocoli” într-un fel sau altul poziția inflexibilă a Ungariei.

Demersul are loc la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Ucraina insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Kremlinul.

Zelenski: Putin ar putea bloca aderarea la UE pentru decenii

La 4 ani de la începerea invaziei, Zelenski a solicitat Uniunii Europene să stabilească o dată clară pentur aderarea țării sale, într-un discurs transmis Parlamentului European.

„Este important pentru noi să avem o dată clară pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a atenționat că liderul rus. Vladimir Putin, „va găsi o modalitate de a bloca aderarea Ucrainei pentru decenii, divizându-vă, divizând Europa”.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție azi

Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție după ce a organizat o ședință extraordinară solemnă dedicată victimelor războiului ruso-ucrainean:

„Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei şi contribuţia Europei la o pace justă şi o securitate durabilă pentru Ucraina. Parlamentul European subliniază cu fermitate dreptul inalienabil al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU; îşi reafirmă convingerea fermă că agresiunea Rusiei trebuie să fie înfrântă, iar Ucraina trebuie să învingă. Rusia, conducerea sa şi aliaţii săi, precum regimul belarus, poartă întreaga responsabilitate pentru război, crimele de război şi crima de agresiune, şi solicită tragerea lor la răspundere în totalitate. Parlamentul European confirmă că viitorul Ucrainei este în UE; recunoaşte integrarea europeană a Ucrainei ca prioritate strategică pentru UE şi solicită UE şi statelor sale membre să se pregătească pentru viitoarea extindere prin implementarea reformelor interne şi elaborarea unei strategii clare de extindere”, scrie în textul documentului.

Sursa Foto: Profimedia/Mediafax Foto

Autorul recomandă: Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
18:42
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
CONTROVERSĂ FedEx intentează primul mare proces după decizia Curții Supreme de a anula tarifele lui Trump. În joc sunt miliarde de dolari
17:27
FedEx intentează primul mare proces după decizia Curții Supreme de a anula tarifele lui Trump. În joc sunt miliarde de dolari
INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
APĂRARE Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
16:41
Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
PACE ÎN UCRAINA Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
16:23
Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
Mediafax
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?
LIFESTYLE Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
19:17
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
FLASH NEWS Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
19:11
Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
ADMINISTRAȚIE Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
19:03
Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
ACTUALITATE Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
19:00
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
ACTUALITATE Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
18:36
Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
FLASH NEWS Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”
18:33
Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”

Cele mai noi

Trimite acest link pe