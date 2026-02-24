Enigma pro-europeanului Nicușor Dan: de ce s-a dus în fieful anti-globalistului Trump? Tucă: Relațiile noastre cu SUA nu există

Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, a analizat critic nuanțele participări președintelui la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump. Una din temele dialogului a chestionat faptul dacă mandatul lui Nicușor Dan de până acum compromite tot ce a construit România pe plan extern. În viziunea lui Marius Tucă, șeful statului se află într-o scădere dramatică de încredere în rândul românilor și avea o nevoie strategică de vizita la Washington, fieful conservator al lui Trump.

Un singur om compromite 20 de milioane?

Ionuț Cristache: Anulează tot ce înseamnă România în plan extern mandatul lui? Deci noi, 20 de milioane, stăm și ne uităm la Nicu cum efectiv dărâmă tot ce s-a construit în anii ăștia.

Marius Tucă: Dar ne-am uitat la Băsescu 10 ani.

Cristache: Parcă nu a fost o calamitate.

Tucă: Ne-am uitat la Iohannis 10 ani. Dar erau altele, stai un pic.

Cristache: Erau, dar în plan extern totuși oamenii ăștia au ținut un standard. Mi se pare că nici în mandatul Băsescu, nici în mandatul Iohannis nu s-au clătinat relațiile cu partenerul nostru strategic american.

Tucă: Nu, ele nu există, nu e vorba că se clatină. Nu există, pentru că noi nu facem altceva decât să fim o slugă credincioasă a Ursulei (von der Leyen), a lui Macron și a ăstora din Europa.

Adevărata miză a vizitei lui Nicușor Dan: românii sunt pro-americani

Cristache: Atunci de ce s-a mai dus Nicu la Washington, dacă suntem cine suntem?

Tucă: Pentru că în România toate sondajele arată că românii sunt pro-americani și pro-Trump. Iar el este într-o scădere cum nu a fost niciun președinte al României, scădere de popularitate, de încredere. El e undeva la 20-25% după niciun an de mandat. Și atunci consilierii ăștia deștepți de la Cotroceni au zis, băi, Nicușor, lumea vede că noi suntem cu Ursula că ăștia, dar hai să fim și cu americanii. Aici e teoria excepțională a acelor două buci, pe care o tot amintește Ion Cristoiu, și anume că să fim și cu unii și cu alții. Păi asta arată că nu suntem nici cu unii, nici cu alții. Adică la Bruxelles suntem doar niște slugi credincioase, care executăm întocmai și la timp ordinele. De fapt, nici n-apucă ăia să dea ordinul, că noi am zis să trăiți și am și executat. Iar cu americanii, a încercat marea cu degetul.