(P) Aparat nou RMN la Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov, cumpărat de consiliul județean

A fost pus în funcțiune noul echipament de rezonanță magnetică – RMN – achiziționat din bugetul Consiliului Județean Ilfov. Acesta este destinat pacienților internați sau tratați în ambulatoriu în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, populația din județul Ilfov și localitățile limitrofe, cetățenii din întreaga țară care accesează serviciile Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în regim de urgență sau prin programe naționale de sănătate.

Noul aparat RMN are ca rezultat îmbunătățirea calității diagnosticului, imagini de înaltă rezoluție, mai precise, esențiale pentru depistarea precoce a afecțiunilor, reducerea timpului de așteptare.

De asemenea, are o capacitate mai rapidă de diagnostic, tratament mai eficient, poate eficientiza fluxul medical și creșterea capacității de preluare a cazurilor complexe, anunță CJ Ilfov.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Județean Ilfov anunță că e gata o nouă variantă ocolitoare a DJ 401

(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului