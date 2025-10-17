Prima pagină » Diverse » (P) Aparat nou RMN la Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov, cumpărat de consiliul județean

(P) Aparat nou RMN la Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov, cumpărat de consiliul județean

Ioana Zafira
17 oct. 2025, 09:00, Diverse
(P) Aparat nou RMN la Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov, cumpărat de consiliul județean

A fost pus în funcțiune noul echipament de rezonanță magnetică – RMN – achiziționat din bugetul Consiliului Județean Ilfov. Acesta este destinat pacienților internați sau tratați în ambulatoriu în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, populația din județul Ilfov și localitățile limitrofe, cetățenii din întreaga țară care accesează serviciile Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în regim de urgență sau prin programe naționale de sănătate. 

Noul aparat RMN are ca rezultat îmbunătățirea calității diagnosticului, imagini de înaltă rezoluție, mai precise, esențiale pentru depistarea precoce a afecțiunilor, reducerea timpului de așteptare.

De asemenea, are o capacitate mai rapidă de diagnostic, tratament mai eficient, poate eficientiza fluxul medical  și creșterea capacității de preluare a cazurilor complexe, anunță CJ Ilfov.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Județean Ilfov anunță că e gata o nouă variantă ocolitoare a DJ 401

(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului

Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Digi24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Explozie puternică într-un bloc din Rahova. Trei etaje au fost afectate. Două persoane au murit
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Mai aveam și unele secrete".
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un semn timpuriu al demenței ar putea fi ascuns în forma creierului nostru