(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului a găzduit luni evenimentul ,,Jiangsu – Romania Industry Marchmaking Event”, organizat de Guvernul Provinciei Jiangsu, cu prilejul vizitei oficiale în România a delegației chineze conduse de Excelența Sa Li Zhongjun, viceguvernator al Provinciei Jiangsu.

Consiliul Județean Ilfov a fost reprezentat în cadrul forumului de către vicepreședintele Alexandru Văsii, administratorul public al Consiliului Județean Ilfov, Olivia Ciobanu-Oprescu, directorul de cabinet al președintelui Consiliului Județean Ilfov, Doru Iacobuș, directorul ADIGIDI, Vincențiu Voicu și de către primarul localității Moara Vlăsiei, Filip Andrei.

Evenimentul a marcat o etapă semnificativă în consolidarea cooperării bilaterale româno – chineze, reunind oficiali guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele țări, pentru a discuta proiecte de investiții, colaborări și perspective de dezvoltare comună.

Delegația chineză a inclus nouă oficiali guvernamentali, alături de peste 20 de companii din domenii industriale și tehnologice strategice, interesate să exploreze oportunități de cooperare și investiții în România.

,,Astfel de evenimente sunt esențiale pentru dezvoltarea județului nostru la nivel de acces la proiecte de bună practică, dar și la nivelul stabilirii unor colaborări importante și ca viziune de dezvoltare și de investiții pe termen lung.”, a declarat Alexandru Văsii, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Hubert Thuma: „A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna”

(P) Peste 4.000 de persoane cu dizabilități sunt sprijinite ca să intre pe piața muncii