(P) Când tehnologia devine suficientă: tot mai mulți români aleg telefoane lansate acum câțiva ani

Într-o eră în care noutatea pare să definească valoarea, o parte tot mai mare din consumatori pare să adopte o atitudine diferită: aleg să folosească tehnologia care și-a dovedit deja eficiența, în loc să investească în modele abia lansate, adesea mai scumpe și doar marginal mai performante.

Această schimbare de comportament se vede mai ales în alegerile legate de telefoanele mobile. Dacă până de curând era aproape o regulă să faci upgrade anual sau imediat după lansarea unui model nou, acum discuția s-a mutat spre „cât de mult am nevoie, de fapt, de nou?”. Iar răspunsul vine, de multe ori, cu un model mai matur, cu performanțe stabilizate și costuri reduse.

Un exemplu concret este iPhone 12, lansat în 2020, dar care încă susține fără probleme cerințele actuale ale unui utilizator obișnuit: fotografie la calitate înaltă, autonomie decentă, suport software actualizat și un design care nu s-a demodat. Faptul că acest model încă este căutat și utilizat pe scară largă arată că „suficient” a devenit un criteriu tot mai valid în procesul de alegere.

Pentru cei care doresc funcționalități mai avansate – cum ar fi un sistem foto mai puternic sau un ecran cu mai mult contrast – iPhone 12 Pro rămâne o variantă echilibrată. Acesta oferă caracteristici care au fost, la momentul lansării, vârf de gamă, dar care rămân și astăzi extrem de relevante. Iar utilizatorii care aleg acest model o fac nu dintr-un impuls, ci pentru că și-au calibrat corect nevoile față de bugetul disponibil.

Mai mult, această preferință pentru modele testate în timp nu vine doar din considerente economice. Ea reflectă o maturizare a pieței, o distanțare față de trendurile impuse și o revenire la ideea de „valoare reală” în tehnologie – nu doar valoare percepută la momentul lansării.