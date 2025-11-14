Prima pagină » Diverse » (P) Caravană medicală pentru depistarea şi prevenţia diabetului, în Ilfov

14 nov. 2025
În urma unei discuţii a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov cu o echipă de specialişti din cadrul spitalelor din judeţ, s-a decis înfiinţarea unei caravane medicale destinată depistării şi prevenţiei diabetului. 

Şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, spune că a constatat că sunt prea puţini medici diabetologi în raport cu incidenţa cazurilor identificate. Ar fi vorba cam de un specialist la cel puţin 100.000 de locuitori.

,Analizăm implementarea unei caravane medicale pentru depistarea și prevenția diabetului, pentru cetățenii Județului Ilfov. Am verificat și la Spitalul Județean de Urgență Ilfov, aici sunt 2. Iar la Spitalul Bălăceanca, niciunul. Vorbim de 1 diabetolog la cel puțin 100 de mii de locuitori.

Asta înseamnă acces limitat pentru cetățeni la serviciile medicale de specialitate.

Ce urmează? Am discutat cu echipa medicală a spitalelor din Ilfov despre implementarea unei campanii de prevenție: o caravana formată din personal medical care să meargă în localități din Ilfov pentru a efectua gratuit un set de analize cetățenilor”, spune Hubert Thuma.

Caravana va ajunge în localități, în weekenduri și va oferi analize de sânge, evaluări, consultații medicale de specialitate. Fiecare pacient va pleca acasă cu un bilanț personalizat al stării de sănătate și recomandări adaptate, de la dietă și tratament până la investigații suplimentare.

