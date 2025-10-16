(P) Sisteme pentru combaterea infecțiilor nosocomiale instalate în Spitalul de Urgență Ilfov

Peste 30 de tipuri de sisteme, aparate, echipamente și materiale moderne pentru combaterea infecțiilor nosocomiale au devenit dotări pentru toate secțiile de specialitate ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Noile echipamente vor contribui la diagnosticarea rapidă a bolilor cu potențial epidemiologic și la creșterea nivelului de siguranță pentru pacienți și personalul medical.

Dotările includ: roboți pentru dezinfecție și sterilizare; lămpi UV; sistem de izolare pacienți; echipamente de dozare a dezinfectantului lichid și sub formă de pulbere; echipamente pentru sterilizarea și purificarea instrumentelor medicale la cel mai înalt nivel de siguranță; sistem de transport pneumatic, care permite transferul rapid (în doar 30 de secunde) al recipientelor pentru analize între secții și laborator, fără contact direct; aparat de depistare a infecției cu SARS-CoV2, cu un grad ridicat de acuratețe.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare de peste 21 de milioane de lei.

