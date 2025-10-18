Prima pagină » Diverse » (P) Proiectul de apă și canalizare, pe fonduri europene, continuă în Ilfov

Ioana Zafira
18 oct. 2025, 09:00
Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, spune că proectul de apă și canalizare din județ trebuie continuat. Ba mai mult, se va ocupa și de obținerea finanțării. 

Neoficial, trăiesc aproape un milion de cetățeni  în Ilfov, care așteaptă ca gospodăriile să le fie racordate la rețeaua de apă, mai spune Hubert Thuma.

„În prezent, operatorul Apă-Ilfov alimentează cea mai mare parte a județului Ilfov cu apă potabilă – 22 de localități – Balotești, Tunari, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Măgurele, Jilava, Mogoșoaia, Cernica, Pantelimon, Dobroești, Brănești, Glina, Periș, Ciolpani, Gruiu, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Petrăchioaia, Snagov, Vidra.”

Organizez săptămânal ședințe de lucru cu echipa Apă Ilfov, iar ]n momentul de față, sunt în derulare lucrări pe zeci de șantiere din județul Ilfov, a mai spus președintele CJ Ilfov.

