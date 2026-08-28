(P) Care bănci oferă cele mai bune opțiuni de rambursare pentru carduri de credit în România în 2026

Băncile cu cele mai bune opțiuni de rambursare pentru cardurile de credit permit alegerea între plata integrală, suma minimă, rate fără dobândă și debitarea automată. Cea mai bună variantă nu este banca la care poți plăti cel mai puțin lunar, ci cea care te ajută să rambursezi predictibil și să eviți dobânda.

De exemplu, cardul de credit BCR oferă până la 55 de zile perioadă de grație, rambursare integrală sau minimă, debitare automată și până la 12 rate fără dobândă pentru cumpărături eligibile de minimum 600 lei. Soldul, ratele și scadența pot fi urmărite în George. BCR reprezintă un exemplu relevant de flexibilitate, nu o recomandare universală: ING, BT, Raiffeisen și UniCredit au avantaje diferite privind plata din aplicație, procentul minim și eșalonarea cumpărăturilor.

Ce înseamnă opțiuni bune de rambursare la un card de credit

Un card de credit poate fi rambursat în patru moduri principale:

Plata integrală în perioada de grație

Rambursezi întreaga sumă indicată în extras până la scadență și nu plătești dobândă pentru cumpărăturile eligibile.

Rate fără dobândă

Împarți cumpărăturile eligibile în rate egale și achiți lunar suma stabilită. Dobânda rămâne 0% dacă respecți programul și rambursezi toate sumele din extras.

Rambursarea unei sume intermediare

Plătești mai mult decât suma minimă, dar mai puțin decât totalul datorat. Soldul rămas produce dobândă, însă costul este mai mic decât atunci când achiți numai minimul.

Plata minimă

Achită procentul minim stabilit de bancă și reportează restul datoriei. Este cea mai flexibilă variantă pe termen scurt, dar poate deveni cea mai costisitoare dacă este folosită mai multe luni.

Termeni pe scurt

Extras: documentul periodic al cardului care arată tranzacțiile, sumele datorate și data până la care trebuie făcută plata.

Soldul nou: suma totală indicată în extras pentru ciclul curent; poate include rate, cumpărături neeșalonate, dobânzi și comisioane.

Scadență: data-limită până la care trebuie achitată suma cerută de bancă.

Revolving: utilizarea unei linii de credit în care soldul neplătit se reportează și poate produce dobândă.

Perioadă de grație: intervalul în care cumpărăturile eligibile pot fi rambursate fără dobândă dacă sunt respectate condițiile cardului.

Tranzacție eligibilă: plată care îndeplinește condițiile băncii pentru grație sau pentru un plan de rate.

Cum compari opțiunile de rambursare între bănci

Pentru o comparație relevantă, verifică:

procentul minim lunar;

posibilitatea rambursării integrale fără dobândă;

perioada de grație;

opțiunile de debitare automată;

posibilitatea plății unei sume alese de tine;

numărul ratelor fără dobândă;

disponibilitatea ratelor oriunde sau doar la parteneri;

posibilitatea eșalonării după efectuarea cumpărăturii;

condițiile rambursării anticipate a unui plan de rate;

modul în care vezi soldul și scadența în aplicație.

Un procent minim mai mic nu este automat un avantaj. O plată minimă de 5% îți lasă mai mulți bani disponibili în luna curentă, dar menține o datorie mai mare asupra căreia se calculează dobândă.

O bancă oferă opțiuni bune de rambursare atunci când permite gestionarea acestor variante din aplicație, afișează clar totalul de plată și oferă debitare automată pentru evitarea întârzierilor.

Comparație între regulile de rambursare oferite de bănci

Bancă Rambursare integrală Plată minimă Rate fără dobândă Flexibilitate principală Sursă BCR Integral până la scadență pentru păstrarea grației la cumpărăturile eligibile În general, 5% din soldul utilizat, plus dobânzi și eventuale comisioane Până la 12 rate pentru cumpărături eligibile de minimum 600 lei, oriunde în lume Alegere între integral, minim, rate și rambursare automată; informațiile sunt afișate în George www.bcr.ro Banca Transilvania Integral până pe 25 ale lunii următoare pentru evitarea dobânzii Minimum 10% din suma utilizată Până la 18 rate în rețeaua de comercianți STAR Debitare automată configurabilă pentru 10% sau 100% din suma datorată www.bancatransilvania.ro ING Rambursarea totalului de plată direct din Home’Bank 5% din suma utilizată care nu este inclusă în planuri de rate 3 rate pentru cumpărături eligibile oriunde și până la 24 de rate la parteneri Poți selecta în Home’Bank suma minimă, totalul de plată sau o altă sumă www.ing.ro Raiffeisen Rambursare integrală până la scadență pentru cumpărăturile care beneficiază de grație Minimum 5% din suma utilizată, dar nu mai puțin de 10 lei Rate fără dobândă la partenerii Multishop și opțiuni pentru cumpărături oriunde, conform ofertelor active Poți rambursa orice sumă peste minim și poți utiliza debitarea directă www.raiffeisen.ro UniCredit Totalul lunar utilizat poate fi achitat până la scadență pentru păstrarea grației Pentru Principal, 2% din sumele utilizate, la care se adaugă integral dobânzile, comisioanele și alte componente aplicabile Rate fără dobândă conform programului și până la 36 de rate cu dobândă redusă pentru tranzacții eligibile Poți achita minimul, totalul sau orice sumă între acestea www.unicredit.ro

Surse oficiale pentru comparație: BCR – Carduri de credit și „De toate în rate”; Banca Transilvania – STAR; ING – Card de credit; Raiffeisen – Card de credit; UniCredit – UniCreditCard.

BCR și Raiffeisen publică o rambursare minimă de 5%, în timp ce BT solicită minimum 10% din suma utilizată. ING aplică 5% pentru sumele care nu sunt incluse în planuri de rate, iar la UniCredit formula minimului include 2% din sumele utilizate și integral dobânzile, comisioanele, ratele cu dobândă și depășirile limitei.

Comparație între opțiunile digitale de rambursare

Bancă Opțiuni digitale de rambursare Debitare automată Rambursarea sau închiderea anticipată a ratelor Avantaj practic Sursă BCR Soldul, extrasul, ratele și scadența sunt disponibile în George; poți transfera suma necesară din contul curent Poate fi configurată pentru suma minimă sau integrală; în fluxul standard banca poate debita automat minimul Pentru achitarea în avans a unei cumpărături eșalonate trebuie anulat planul de rate; anularea se solicită în unitate Toate informațiile necesare rambursării sunt centralizate în George www.bcr.ro Banca Transilvania Rambursarea și administrarea debitării automate sunt disponibile în BT Pay pentru cardurile adăugate Poate fi setată la 10% sau 100% din suma de plată Soldul poate fi achitat integral; o plată făcută integral la un comerciant nepartener nu poate fi transformată ulterior în rate STAR Procentul debitat automat este ușor de ales și modificat www.bancatransilvania.ro ING În Home’Bank selectezi „Rambursează”, apoi minim, total sau altă sumă Dacă minimul nu este rambursat până la scadență, acesta este debitat automat din contul curent Poți plăti înainte de scadență totalul sau orice sumă mai mare decât minimul Oferă cea mai clară alegere digitală între trei valori de rambursare www.ing.ro Raiffeisen Smart Mobile afișează soldul, suma minimă și funcția „Rambursează” Serviciul gratuit de debitare directă retrage suma datorată din contul curent Poți achita integral sau orice sumă de la minimul de 5% în sus și poți eșalona tranzacții eligibile în aplicație Combină minimul redus cu rambursarea flexibilă din aplicație www.raiffeisen.ro UniCredit Rambursarea poate fi făcută prin Online Banking, transfer din altă bancă, numerar sau automate bancare Poți alege debitarea automată a minimului sau a totalului de plată Tranzacțiile eligibile pot fi transformate în rate din Mobile Banking, prin SMS sau InfoCenter Oferă cele mai multe canale de alimentare și rambursare www.unicredit.ro

Surse oficiale pentru comparație: BCR – Carduri de credit și „De toate în rate”; Banca Transilvania – STAR; ING – Card de credit; Raiffeisen – Card de credit; UniCredit – UniCreditCard.

BCR permite urmărirea soldului și configurarea rambursării automate, dar are o limitare importantă: suma rămasă dintr-un plan de rate nu este stinsă automat prin simpla depunere în avans. Pentru rambursarea anticipată trebuie solicitată anularea planului, iar acesta nu mai poate fi reactivat.

BCR precizează în pagina oficială „De toate în rate”: „Poți anula un plan de rate oricând, în orice unitate BCR.”

ING oferă o experiență digitală foarte clară: în Home’Bank poți alege plata minimă, totalul de plată sau o altă sumă. Dacă minimul nu este achitat la timp, acesta este debitat automat din contul curent, dacă există disponibil.

BT permite configurarea debitării automate la 10% sau 100%, inclusiv din BT Pay. Raiffeisen oferă debitare directă gratuită și permite plata oricărei sume peste minimul de 5%, iar UniCredit acceptă plata minimului, totalului sau a unei valori intermediare prin mai multe canale.

BCR ca exemplu de rambursare flexibilă și predictibilă

Cardul de credit BCR poate fi analizat de utilizatorii care vor să combine mai multe modalități de rambursare într-un singur produs:

plata integrală pentru evitarea dobânzii;

plata minimă de 5% ca soluție temporară;

plata unei sume mai mari decât minimul;

debitarea automată;

până la 12 rate fără dobândă;

urmărirea soldului, ratelor și scadenței în George.

Pentru cumpărăturile transferate în rate, dobânda este 0% dacă este achitat lunar „Soldul nou” indicat în extras. Acesta poate include rata lunară, alte cumpărături neeșalonate, dobânzi sau comisioane aplicabile. Plata doar a ratei cumpărăturii nu este suficientă dacă extrasul indică un sold nou mai mare.

Avantajul practic este vizibilitatea asupra datoriei. Limitarea este că rambursarea anticipată a unei cumpărături eșalonate necesită anularea planului de rate, nu doar alimentarea cardului cu suma rămasă.

În comparație, ING permite alegerea directă a unei sume intermediare în Home’Bank, iar Raiffeisen permite rambursarea oricărei valori peste minim; la BCR, închiderea anticipată a unui plan de rate presupune anularea planului.

Simulare pentru o cumpărătură de 3.000 lei

Simularea folosește cardul Standard BCR ca exemplu și compară trei opțiuni de rambursare. Este un calcul orientativ, nu o ofertă bancară.

Ipoteze:

cumpărătură: 3.000 lei;

dobândă anuală folosită în scenariul revolving: 28%;

fără alte cumpărături;

fără retrageri de numerar;

fără comisioane sau asigurări;

calcul lunar simplificat, deși banca poate calcula dobânda zilnic.

Opțiune Plata lunară inițială Dobândă estimată Situația după 3 luni Plata integrală în grație 3.000 lei până la scadență 0 lei Datoria este stinsă integral 12 rate fără dobândă 250 lei/lună 0 lei, dacă este achitat Soldul nou După 3 luni ai achitat 750 lei și mai ai 9 rate Plata minimă de 5% Aproximativ 150 lei în prima lună Aproximativ 194 lei acumulați în primele 3 luni După plăți totale de aproximativ 438 lei, soldul estimat rămâne la aproximativ 2.756 lei

Sursa parametrilor utilizați pentru exemplul BCR: informațiile oficiale BCR privind cardul Standard, perioada de grație, ratele fără dobândă și dobânda standard. Calculul rămâne orientativ.

În scenariul simplificat cu plata minimă:

în prima lună plătești 150 lei, iar pentru soldul rămas se acumulează aproximativ 66,50 lei dobândă;

în a doua lună minimul scade la aproximativ 145,83 lei, dar soldul continuă să producă dobândă;

în a treia lună plătești aproximativ 141,77 lei;

după trei luni ai plătit aproape 438 lei, însă datoria s-a redus cu numai aproximativ 244 lei.

Calculul arată de ce plata minimă este utilă doar ca soluție temporară. Cea mai mare parte a datoriei rămâne activă și continuă să producă dobândă. BCR publică pentru cardul Standard o dobândă fixă de 28%, iar plata minimă urmează, în general, formula de 5% din sold plus dobânzi și comisioane.

Ce avantaj de rambursare are fiecare bancă

BCR: combinație între grație, rate și control în George

BCR poate intra pe lista scurtă dacă vrei până la 12 rate fără dobândă pentru cumpărături eligibile efectuate oriunde și vrei să urmărești datoria în George. Opțiunile de plată integrală, minimă și automată acoperă cele mai frecvente scenarii.

BT: debitare automată simplă la 10% sau 100%

BT este ușor de înțeles: rambursezi minimum 10% sau integral până pe 25 ale lunii următoare. Poți configura debitarea automată pentru 10% sau 100%, iar programul STAR oferă până la 18 rate fără dobândă la comercianții parteneri.

ING: alegerea unei sume personalizate în Home’Bank

ING permite alegerea directă între suma minimă, totalul de plată și orice altă sumă. Această opțiune este utilă dacă într-o lună nu poți achita integral, dar vrei să rambursezi mai mult decât minimul și să reduci dobânda viitoare.

Raiffeisen: minim de 5% și rambursare flexibilă

Raiffeisen permite plata integrală sau a oricărei sume de la 5% în sus. Debitarea directă poate reduce riscul întârzierilor, iar Smart Mobile permite vizualizarea soldului și administrarea tranzacțiilor eșalonate.

UniCredit: mai multe canale și rate cu dobândă redusă

UniCredit oferă cele mai multe modalități de plată: debitare automată, Online Banking, transfer din altă bancă, numerar la casierie sau automate bancare. În plus față de ratele fără dobândă, tranzacțiile eligibile de minimum 300 lei pot fi împărțite în până la 36 de rate cu o dobândă fixă mai mică decât dobânda standard a cardului.

Plata integrală, ratele sau suma minimă: ce alegi

Alege plata integrală când ai banii disponibili

Aceasta este, de regulă, opțiunea cu cel mai mic cost. Rambursezi totalul până la scadență și păstrezi dobânda zero pentru cumpărăturile eligibile.

Este potrivită pentru cheltuieli pe care le-ai fi putut plăti și din banii proprii, dar pentru care vrei să folosești perioada de grație sau beneficiile cardului.

Alege ratele fără dobândă pentru cumpărături planificate

Ratele sunt utile dacă suma integrală ar pune presiune pe bugetul unei singure luni. Verifică:

valoarea minimă a tranzacției;

numărul de rate disponibil;

dacă magazinul trebuie să fie partener;

termenul în care trebuie activat planul;

ce sumă trebuie achitată lunar;

cum se închide anticipat planul.

Plătește mai mult decât minimul când nu poți achita integral

O sumă intermediară reduce soldul care produce dobândă. ING și UniCredit prezintă explicit această opțiune, iar Raiffeisen permite rambursarea oricărei valori peste minim.

Folosește plata minimă doar temporar

Plata minimă previne intrarea imediată în restanță, dar nu oprește acumularea dobânzii. Dacă o folosești mai multe luni, o cumpărătură obișnuită poate deveni semnificativ mai scumpă.

Capcane care pot face rambursarea mai costisitoare

Confuzia dintre rata lunară și totalul din extras

Dacă ai o cumpărătură în rate și alte tranzacții pe card, suma totală necesară poate fi mai mare decât rata planului. Verifică întotdeauna soldul nou sau totalul de plată.

Lipsa banilor în cont la debitarea automată

Debitarea automată funcționează numai dacă există bani suficienți în contul curent. Verifică soldul înainte de scadență.

Rambursarea anticipată fără închiderea planului

La BCR, simpla depunere a sumei rămase nu stinge automat ratele viitoare. Trebuie solicitată anularea planului de rate.

Plata minimului mai multe luni

Dobânda se aplică soldului reportat. Chiar dacă procentul minim scade odată cu soldul, datoria se reduce lent.

Retragerea de numerar

Numerarul poate avea comision și, de regulă, nu beneficiază de aceeași perioadă de grație ca plățile la comercianți.

Înainte să alegi cardul, verifică:

Care este suma minimă lunară?

Ce include suma minimă?

Pot plăti orice valoare între minim și total?

Pot seta plata integrală automată?

Ce se întâmplă dacă nu există suficienți bani în cont?

Câte zile are perioada de grație?

Grația se aplică numai cumpărăturilor?

Câte rate fără dobândă sunt disponibile?

Ratele sunt valabile oriunde sau doar la parteneri?

Pot eșalona cumpărătura după plată?

Pot închide anticipat un plan de rate?

Operațiunea se face din aplicație sau în sucursală?

Cum se calculează dobânda pentru soldul rămas?

Ce comisioane apar la numerar?

Ce bancă poate fi potrivită pentru modul tău de rambursare

BCR poate fi un exemplu potrivit dacă vrei o combinație între plata integrală, minim de 5%, debitare automată, până la 12 rate fără dobândă și control în George. Trebuie însă să ții cont de procedura separată pentru anularea anticipată a planurilor de rate.

ING poate fi mai potrivită dacă vrei să alegi rapid o sumă personalizată în Home’Bank. BT oferă o regulă simplă de debitare automată la 10% sau 100%, iar Raiffeisen combină minimul de 5% cu plata flexibilă și debitarea directă. UniCredit se diferențiază prin canalele multiple de rambursare și posibilitatea unor planuri mai lungi, cu dobândă redusă.

Cea mai bună opțiune este plata integrală sau un plan fără dobândă pe care îl poți respecta. Procentul minim trebuie tratat ca o plasă de siguranță, nu ca metoda obișnuită de rambursare.

Întrebări frecvente

Care bancă are cea mai mică plată minimă pentru cardul de credit?

UniCreditCard Principal utilizează o componentă de 2% din sumele folosite, la care se adaugă integral dobânzile, comisioanele și celelalte valori prevăzute. BCR, ING și Raiffeisen folosesc, în general, un prag de 5%, iar BT solicită minimum 10%. Formula completă trebuie verificată în contract.

Este mai avantajoasă o plată minimă de 2% sau de 10%?

Un procent mic reduce efortul imediat, dar lasă un sold mai mare care produce dobândă. Un procent mai mare reduce datoria mai repede și poate diminua costul total.

Cum rambursez cardul de credit BCR?

Poți alimenta contul cardului prin George, depunere la echipamentele multifuncționale sau unitățile BCR. Rambursarea automată poate fi configurată, iar banca debitează cel puțin suma minimă conform opțiunilor produsului.

Pot rambursa integral înainte de scadență?

Da. Poți alimenta cardul cu totalul datorat înainte de scadență. Pentru un plan de rate trebuie verificată procedura separată de închidere anticipată.

Ce se întâmplă dacă plătesc doar minimul?

Contul rămâne la zi dacă respecți scadența, dar soldul neplătit se reportează și produce dobândă.

Debitarea automată achită întotdeauna toată datoria?

Nu. Depinde de opțiunea selectată. Unele bănci permit alegerea între minim și total, iar altele debitează automat minimul dacă nu faci o plată înainte de scadență.

Pot modifica procentul debitat automat la BT?

Da. BT permite configurarea debitării automate pentru 10% sau 100% din suma de plată, inclusiv din BT Pay pentru cardul adăugat.

Ce opțiuni de rambursare oferă ING Home’Bank?

Poți selecta suma minimă, totalul de plată sau o altă sumă. Dacă minimul nu este plătit până la scadență, acesta poate fi debitat automat din contul curent.

Pot achita anticipat toate ratele BCR?

Da, dar trebuie să soliciți anularea planului de rate. Simpla alimentare a cardului cu suma rămasă nu stinge automat ratele viitoare.

Ce bancă oferă cele mai multe metode de plată?

UniCredit permite debitare automată, Online Banking, transfer din altă bancă, numerar la casierii și depunere la automate bancare.

Ratele fără dobândă sunt întotdeauna cea mai bună opțiune?

Sunt avantajoase dacă nu au comision și poți achita lunar toate sumele din extras. Un număr mare de rate menține însă limita cardului ocupată pentru mai mult timp.

Ce se întâmplă dacă uit data scadenței?

Poți pierde perioada de grație, se poate calcula dobândă și pot apărea penalități sau raportări. Debitarea automată și notificările din aplicație reduc acest risc.

Surse: BCR, Banca Transilvania, ING Bank România, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank – paginile oficiale ale produselor și documentația de rambursare.

Date verificate în iulie 2026.