Venezuela analizează în prezent posibilitatea de a părăsi organizația OPEC, potrivit unor surse guvernamentale citate de Bloomberg. Această decizie istorică vine în contextul unei schimbări politice majore la Caracas, după ce fostul președinte Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere în ianuarie 2026 după intervenția SUA.

Această mutare ar urma să reconfigureze complet piața globală a energiei și axa geopolitică a Americii Latine în contextul în care Venezuela și SUA negociază în prezent preluarea sau darea în concesiune pentru o perioadă de până la 100 de ani a aproximativ 12-17 câmpuri petroliere majore. Zăcămintele vizate, situate în Bazinul Orinoco și Lacul Maracaibo, adăpostesc rezerve dovedite de circa 90 de miliarde de barili de petrol. Anterior, unele dintre aceste bazine petroliere erau operate de companii ale Chinei sub regimul lui Nicolas Maduro, dar noul guvern intenționează să le transfere sub controlul american.

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Ideea unei ieșiri a fost subiect de discuții cu oficialii americani și nu a fost luată nicio decizie finală, au declarat unele dintre persoane, care au cerut să nu fie identificate și au discutat despre informații private. Negociatorii din ambele țări discută această propunere, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, care au cerut să nu fie identificate deoarece discuțiile sunt private.

De ce vrea să iasă Venezuela din OPEC

Venezuela este unul dintre cei cinci membri care au înființat OPEC în anul 1960, iar părăsirea cartelului ar fi o lovitură uriașă pentru organizație. Sub OPEC, țările trebuiau să respecte cote stricte de extracție pentru a menține prețurile ridicate. Prin urmare, Venezuela vrea astfel să își maximizeze producția pe termen lung fără constrângeri externe.

Ieșirea Venezuelei nu va schimba brusc volumele actuale de pe piață deoarece industria sa petrolieră este coruptă și învechită, iar producția se ridică la doar 1,25 milioane de barili pe zi, cu mult sub cotele istorice. Mai mult, Caracasul nu este supus niciunei limite de producție OPEC în prezent, având în vedere amploarea scăderii economice din ultimii ani. Cu toate acestea, infuzia masivă de capital american va crește masiv această capacitate în următorii ani.

Administrația de la Washington dorește să construiască o alianță energetică regională puternică pentru a diminua definitiv capacitatea OPEC de a manipula prețurile globale ale carburanților. Interesul strategic al Statelor Unite este, în cele din urmă, prețul final de la pompă. Guvernul american se confruntă în prezent cu presiuni mari pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la benzină înaintea alegerilor regionale din luna noiembrie.

În condițiile în care războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz au dat peste cap comerțul cu țiței la nivel mondial și au dus, automat, la creșteri mari de prețuri, petrolul din Venezuela ar ajuta la calmarea pieței. Mai mult, SUA încearcă să își completeze Rezerva Strategică de Petrol, care a scăzut la doar 41% din capacitatea ei după eliberări masive de stocuri generate de războaiele din Ucraina și Iran.

OPEC+ trece deja printr-o criză de coeziune după ce Emiratele Arabe Unite au părăsit organizația în primăvara acestui an. Plecarea unui membru fondator ar adânci și mai mult incertitudinea privind viitorul cartelului condus de Arabia Saudită.