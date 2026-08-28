Prima pagină » Știri externe » Venezuela ia în calcul părăsirea OPEC pentru a-și spori producția de petrol sub influența noii alianțe cu Statele Unite

Venezuela ia în calcul părăsirea OPEC pentru a-și spori producția de petrol sub influența noii alianțe cu Statele Unite

Venezuela ia în calcul părăsirea OPEC pentru a-și spori producția de petrol sub influența noii alianțe cu Statele Unite
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Venezuela analizează în prezent posibilitatea de a părăsi organizația OPEC, potrivit unor surse guvernamentale citate de Bloomberg. Această decizie istorică vine în contextul unei schimbări politice majore la Caracas, după ce fostul președinte Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere în ianuarie 2026 după intervenția SUA.

Această mutare ar urma să reconfigureze complet piața globală a energiei și axa geopolitică a Americii Latine în contextul în care Venezuela și SUA negociază în prezent preluarea sau darea în concesiune pentru o perioadă de până la 100 de ani a aproximativ 12-17 câmpuri petroliere majore. Zăcămintele vizate, situate în Bazinul Orinoco și Lacul Maracaibo, adăpostesc rezerve dovedite de circa 90 de miliarde de barili de petrol. Anterior, unele dintre aceste bazine petroliere erau operate de companii ale Chinei sub regimul lui Nicolas Maduro, dar noul guvern intenționează să le transfere sub controlul american.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ideea unei ieșiri a fost subiect de discuții cu oficialii americani și nu a fost luată nicio decizie finală, au declarat unele dintre persoane, care au cerut să nu fie identificate și au discutat despre informații private. Negociatorii din ambele țări discută această propunere, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, care au cerut să nu fie identificate deoarece discuțiile sunt private.

De ce vrea să iasă Venezuela din OPEC

Venezuela este unul dintre cei cinci membri care au înființat OPEC în anul 1960, iar părăsirea cartelului ar fi o lovitură uriașă pentru organizație. Sub OPEC, țările trebuiau să respecte cote stricte de extracție pentru a menține prețurile ridicate. Prin urmare, Venezuela vrea astfel să își maximizeze producția pe termen lung fără constrângeri externe.

Ieșirea Venezuelei nu va schimba brusc volumele actuale de pe piață deoarece industria sa petrolieră este coruptă și învechită, iar producția se ridică la doar 1,25 milioane de barili pe zi, cu mult sub cotele istorice. Mai mult, Caracasul nu este supus niciunei limite de producție OPEC în prezent, având în vedere amploarea scăderii economice din ultimii ani. Cu toate acestea, infuzia masivă de capital american va crește masiv această capacitate în următorii ani.

Administrația de la Washington dorește să construiască o alianță energetică regională puternică pentru a diminua definitiv capacitatea OPEC de a manipula prețurile globale ale carburanților. Interesul strategic al Statelor Unite este, în cele din urmă, prețul final de la pompă. Guvernul american se confruntă în prezent cu presiuni mari pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la benzină înaintea alegerilor regionale din luna noiembrie.

În condițiile în care războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz au dat peste cap comerțul cu țiței la nivel mondial și au dus, automat, la creșteri mari de prețuri, petrolul din Venezuela ar ajuta la calmarea pieței. Mai mult, SUA încearcă să își completeze Rezerva Strategică de Petrol, care a scăzut la doar 41% din capacitatea ei după eliberări masive de stocuri generate de războaiele din Ucraina și Iran.

OPEC+ trece deja printr-o criză de coeziune după ce Emiratele Arabe Unite au părăsit organizația în primăvara acestui an. Plecarea unui membru fondator ar adânci și mai mult incertitudinea privind viitorul cartelului condus de Arabia Saudită.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Avertismentul serviciilor secrete americane după vizita șefului CIA la Moscova: Putin consideră SUA slăbite de războiul din Iran
11:32
Avertismentul serviciilor secrete americane după vizita șefului CIA la Moscova: Putin consideră SUA slăbite de războiul din Iran
APĂRARE Avertismentul unui oficial NATO: stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa sunt la un nivel critic. România așteaptă rachete produse în Europa
11:26
Avertismentul unui oficial NATO: stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa sunt la un nivel critic. România așteaptă rachete produse în Europa
FLASH NEWS SUA pregătesc o nouă desfășurare militară majoră în Orientul Mijlociu. Portavionul USS Theodore Roosevelt, trimis în Golf pentru o misiune de opt luni
10:45
SUA pregătesc o nouă desfășurare militară majoră în Orientul Mijlociu. Portavionul USS Theodore Roosevelt, trimis în Golf pentru o misiune de opt luni
POLITICĂ Cutremur politic în Ungaria. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, ia în calcul dizolvarea după pierderea puterii după 16 ani în parlamentul maghiar
10:12
Cutremur politic în Ungaria. Fidesz, partidul lui Viktor Orban, ia în calcul dizolvarea după pierderea puterii după 16 ani în parlamentul maghiar
ULTIMA ORĂ Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Monarhul avea 89 de ani
10:06
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Monarhul avea 89 de ani
FLASH NEWS Polonia exclude armele nucleare pe teritoriul său, dar negociază cu SUA mai multe baze militare permanente
09:24
Polonia exclude armele nucleare pe teritoriul său, dar negociază cu SUA mai multe baze militare permanente
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
Reacția lui George Simion după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu
Cancan.ro
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Vedeta OnlyFans, lovită și urmărită de amantul-pompier! Cum a aflat soțul ei despre aventură
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Zahărul îi face hiperactivi pe copii? Ce spun studiile despre unul dintre cele mai răspândite mituri
CONTROVERSĂ Miruță explică de ce a tradat-o USR pe Elena Lasconi în favoarea lui Nicușor Dan: „Toate cifrele arătau că acolo este șansa cea mai mare”
12:22
Miruță explică de ce a tradat-o USR pe Elena Lasconi în favoarea lui Nicușor Dan: „Toate cifrele arătau că acolo este șansa cea mai mare”
GALERIE FOTO Orașul din România care găzduiește cel mai mare festival al berii. 11 zile de distracție și muzică
12:08
Orașul din România care găzduiește cel mai mare festival al berii. 11 zile de distracție și muzică
ACCIDENT Accident grav în Caraș-Severin. Un tânăr de 18 ani a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit violent de un zid de beton
12:03
Accident grav în Caraș-Severin. Un tânăr de 18 ani a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit violent de un zid de beton
FLASH NEWS Gheorghe Piperea face bilanțul PNRR: Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea
11:51
Gheorghe Piperea face bilanțul PNRR: Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea
EXCLUSIV Război total între USR și Nicușor Dan? Bușcu: Dacă președintele încearcă o schemă Veștea, populația va trece de partea USR
11:41
Război total între USR și Nicușor Dan? Bușcu: Dacă președintele încearcă o schemă Veștea, populația va trece de partea USR
SCANDALOS Magistraţii acuză USR că vrea să readucă DNA şi SRI în actul de cercetare, cu proiectele de reformă a justiţiei. Buzoianu dă vina pe AUR şi PSD
11:37
Magistraţii acuză USR că vrea să readucă DNA şi SRI în actul de cercetare, cu proiectele de reformă a justiţiei. Buzoianu dă vina pe AUR şi PSD

Cele mai noi

Trimite acest link pe