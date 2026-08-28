S-a dat startul celui mai mare festival de bere de la Brașov, Oktoberfest.

Oktoberfest Brașov 2026

Deși ploaia a pus stăpânire pe o mare parte din țară, la Brașov a curs berea, acompaniată de muzică și distracție, transmite observatornews.ro.

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Petrecerea a început încă de pe străzile orașului, cu o paradă spectaculoasă, cu fanfară, urmată de zeci de oameni, în trăsuri trase de cai.

Parada a pornit din centrul Brașovului și s-a oprit în cartierul Tractorul, unde s-a dat startul distracției cu primul butoi de bere.

Oamenii vorbesc despre o amintire din tinerețe, fiind mândri că sunt solidari cu germanii, cu sașii noștri orginari din România. Și nu poți să mergi undeva și să nu bei ceva, spun ei.

Petrecăreții de la Oktoberfest au ridicat halbele spumoase și s-au distrat pe muzică săsească și bavareză.

Cei care vor trece pragul festivalului nu își vor potoli doar setea, ci și foamea, cu preparate delicioase.

Organizatorul Bogdan Manea spune că, acum doi ani, în 18 zile festivalul a avut 650.000 de vizitatori. În 2026, în 11 zile, el speră la un număr de 450.000 de oameni.

Oktoberfest durează până pe 6 septembrie.

Ediția a XVI-a a festivalului se desfășoară sub licența oficială acordată de Primăria München, titularul mărcii Oktoberfest, pe Strada Turnului, lângă Parcul Tractorul.

Sursa foto: Capturi Antena 1 Observator