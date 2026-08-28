Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat într-un interviu pentru Adevărul motivele pentru care USR a trădat-o pe Elena Lasconi în favoarea lui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, partidul a luat decizia după anularea alegerilor prezidențiale, deoarece datele și cifrele disponibile la acel moment arătau că Nicușor Dan avea cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea al alegerilor.

Radu Miruță susține că decizia USR s-a bazat pe situația politică de la acel moment și că rezultatul ulterior a confirmat că alegerea partidului a fost una bună. Ministrul USR a explicat că formațiunea politică din care face parte a luat în calcul schimbarea Elenei Lasconi după anularea alegerilor prezidențiale și intrarea în cursa electorală a lui Nicușor Dan.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Orice decizie care este luată de niște oameni sănătoși la cap se bazează pe momentul existent atunci când iei decizia. Că n-a fost decizia de a o susține pe Elena Lasconi în prima etapă, înainte de anularea alegerilor, a fost o decizie care s-a dovedit bună. După ce s-au anulat alegerile, s-a înscris Nicușor Dan în această competiție.”, a afirmat Miruță.

Miruță: „Toate datele, toate cifrele arătau că acolo este șansa cea mai mare”

Radu Miruță consideră că rezultatul alegerilor a confirmat strategia USR. În acel moment, spune el, cifrele și datele arătau că Nicușor Dan avea șanse mai mari să ajungă în turul doi al alegerilor, motiv pentru care USR a trădat-o pe Elena Lasconi.

„Toate datele, toate cifrele arătau că acolo este șansa cea mai mare. Din nou s-a dovedit că este o decizie bună și s-a dovedit cu o extrem de fină. Voturile pe care USR le-a dat pentru candidatura lui Nicușor Dan, că a fost o diferență foarte mică, au fost cele care l-au trimis pe dl Nicușor Dan în turul al doilea, și acele voturi, evident”, a mai spus ministrul USR.

Lasconi a fost trădată de propriul partid

Mai mulți lideri USR, au lăsat-o pe Elena Lasconi fără susținerea partidului și au susținut ulterior candidatura lui Nicușor Dan. Pe măsură ce campania electorală înainta, tensiunile interne din USR au crescut. Mai mulți lideri ai partidului, printre care Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu și Clotilde Armand i-au cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan.

Ulterior, Dominic Fritz, a spus că, în opinia conducerii USR, Elena Lasconi nu mai avea șanse să ajungă în turul al doilea. Comitetul Politic al USR a votat apoi susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Din cele 225 de voturi exprimate, 168 au fost pentru Nicușor Dan, 50 împotrivă și 7 abțineri.

După retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi, USR a început să ia măsuri concrete. Biroul Permanent Național a decis să oprească finanțarea pentru campania electorală a acesteia. Elena Lasconi a făcut sesizare la Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea finanțelor USR. Decizia prin care USR l-a susținut pe Nicușor Dan a fost apoi oficializată.

Cum a fost trădată Elena Lasconi de USR în favoarea lui Nicușor Dan

Lasconi a fost sabotată de propriul partid, chiar și după ce instanța a pronunțat o decizie favorabilă acesteia. Invitată la o dezbatere televizată la mai puțin de trei ore după ce instanța a dat decizia favorabilă Elenei Lasconi, candidata la prezidențiale s-a trezit că nu are pancarte pentru susținătorii din public. Ionuț Moșteanu le-ar fi încuiat într-un birou și ar fi motivat că are treabă și nu poate ajunge la timp cu cheia.

Deși echipa USR ar fi trebuit să fie prezentă în public, Ionuț Moșteanu nu i-ar fi permis candidatei Elena Lasconi să aibă acces la materialele de promovare. La alegerile prezidențiale după ce turul II a fost anulat, Elena Lasconi a obținut un rezultat slab, iar în turul al doilea au intrat George Simion și Nicușor Dan.

Elena Lasconi și-a anunțat apoi demisia din funcția de președinte al USR, iar funcția a fost preluată de Dominic Fritz. În aceeași perioadă, conducerea partidului și-a concentrat sprijinul asupra lui Nicușor Dan pentru turul al doilea.