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Gigi Becali, surprins călare pe un măgar în timpul celui mai recent pelerinaj pe Muntele Athos. 1.000 de euro l-a costat ca să ajungă primul în vârful muntelui

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Finanțatorul roș-albaștrilor a fost filmat în Grecia, urcând călare o parte din traseul dificil de pe Muntele Athos. Cu zâmbetul pe buze, omul de afaceri a parcurs drumul alături de alți pelerini veniți din România.

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Imaginile cu Gigi Becali, apărute pe rețelele de socializare, l-au surprins pe finanțatorul campioanei României într-o ipostază rar întâlnită. Îmbrăcat în ținuta pe care a abordat-o în ultimii ani, negru complet, cu însemne religioase brodate, Becali apare călare pe un măgar în momentul în care ajunge la Panagia, unul dintre punctele importante de pe traseul către vârful Athos.

Patronul lui FCSB obișnuiește de mai bine de 20 de ani să meargă la Muntele Athos și a spus în repetate rânduri că este unul dintre locurile în care se simte cel mai bine.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea….Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul (n.r. râde)“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Problema era că pe măgar era mai obositor. Mă zdruncina pe stânci, mă dor toate oasele acum. Pe măgar, când urci, te dor toate oasele. Tot corpul trebuie să fie încordat, ca să nu cazi“, a adăugat patronul FCSB.

În ultima perioadă, însă, Becali a lăsat de înțeles că astfel de deplasări nu îi mai oferă aceleași trăiri ca altădată. În decembrie 2025, acesta susținea că, atunci când pleacă să se roage în provincie, nu mai simte aceeași stare pe care o are în București.

”Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și pe care nu le știu mulți. Eu dau slavă Domnului că mi-a dat mie dar! Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc”, spunea Gigi Becali, în decembrie 2025, potrivit gsp.ro.

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