Nepalul a fost lovit miercuri de viituri și alunecări de teren de amploare, după prăbușirea unei mase de gheață și rocă în zona Himalayei. În urma catastrofei, 469 de persoane au murit, iar mii sunt date dispărute. Un videoclip realizat pe baza imaginilor din satelit arată cum arătau zonele afectate înainte de dezastru și cum s-au schimbat după trecerea viiturilor.

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Dezastrul provocat de viituri Nepal: imagini din satelit înainte și după

Imaginile surprind schimbările produse în zona Rasuwa și de-a lungul văilor râurilor Bhote Koshi și Trishuli. Înainte de viituri sunt vizibile localitățile, drumurile și infrastructura din zonă. După dezastru, aceleași locuri apar acoperite de apă, mâl și sedimente, iar mai multe drumuri, poduri și construcții au fost distruse.

469 de morți și mii de persoane dispărute

Bilanțul victimelor din Nepal a ajuns la 469 de morți, potrivit autorităților. Mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

Viiturile au provocat pagube importante infrastructurii. Cel puțin 19 poduri și aproximativ 40 de kilometri de drumuri au fost distruse sau avariate. Mai multe localități au rămas izolate, iar accesul salvatorilor este dificil în unele zone.

Cum s-a produs dezastrul

Viiturile s-au produs miercuri, 26 august, în apropierea graniței dintre Nepal și Tibet. O masă de gheață și rocă s-a desprins din zona montană și a ajuns în valea râului Lhende Khola, blocând temporar cursul apei.

După ruperea barajului natural format din rocă și gheață, apa și materialul acumulat s-au revărsat în aval. Viitura a afectat râurile Bhote Koshi și Trishuli și localitățile aflate de-a lungul acestora.

Operațiunile de salvare continuă

Echipele nepaleze de intervenție continuă căutarea persoanelor dispărute. Salvatorii folosesc elicoptere și utilaje pentru a ajunge în zonele izolate și pentru a verifica suprafețele acoperite de mâl și resturi.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și monitorizează zonele în care există riscul producerii unor noi viituri.