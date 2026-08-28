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Mesajul lui Nicușor Dan după moartea Regelui Harald al Norvegiei: „Am primit vestea cu profundă tristețe”

Olga Borșcevschi
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea Regelui Harald al Norvegiei: „Am primit vestea cu profundă tristețe”
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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis vineri un mesaj de condoleanţe în urma decesului Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, la vârsta de 89 de ani. Mesajul a fost publicat de șeful statului pe platforma X, la scurt timp după anunțarea decesului suveranului norvegian.

Nicușor Dan: „Am primit vestea cu profundă tristețe”

„Am primit cu profundă tristeţe vestea că Majestatea Sa Regele Harald al Norvegiei a încetat din viaţă astăzi. Transmit sincerele mele condoleanţe, şi în numele poporului român, Majestăţii Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale şi poporului norvegian, fiind alături de aceştia în aceste momente de durere”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

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Harald al V-lea a murit la 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după ce săptămâna trecută a fost internat în spital pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui.

Palatul Regal din Oslo a anunțat că suveranul a murit în pace, vineri, la ora locală 06:35, la Spitalul Național din Oslo. În cele 24 de ore care au precedat moartea sa, membri ai familiei regale l-au vizitat pe rege, iar oamenii au depus flori la palat.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Monarhul avea 89 de ani. Foto: Mediafax

Harald al V-lea a fost considerat una dintre figurile care au contribuit la modernizarea monarhiei norvegiene și s-a bucurat de o popularitate ridicată în rândul populației.

În ultimii ani, regele își redusese activitatea publică din cauza problemelor de sănătate.

Harald al V-lea lasă în urmă o domnie care a traversat peste trei decenii de transformări politice și sociale în Norvegia. Regina Sonja, cu care a fost căsătorit timp de aproape șase decenii, și ceilalți membri ai familiei regale se aflau alături de suveran în perioada care a precedat decesul.

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