(P) Casa de 100 de metri pătrați nu are un acoperiș de 100 de metri pătrați. De unde apar diferențele în buget

Ai o casă de 100 de metri pătrați și vrei să îi schimbi acoperișul. Găsești un preț pe metru pătrat, îl înmulțești cu suprafața casei și îți faci o primă idee despre investiție. După măsurători, însă, oferta vine pentru o suprafață mai mare. Iar cantitatea de învelitoare care trebuie comandată poate depăși și ea suprafața măsurată.

Ai o casă de 100 de metri pătrați și vrei să îi schimbi acoperișul. Găsești un preț pe metru pătrat, îl înmulțești cu suprafața casei și îți faci o primă idee despre investiție. După măsurători, însă, oferta vine pentru o suprafață mai mare. Iar cantitatea de învelitoare care trebuie comandată poate depăși și ea suprafața măsurată.

La prima vedere, pare că cineva a adăugat metri pătrați în plus. În realitate, sunt trei lucruri diferite: suprafața casei, suprafața acoperișului și cantitatea de material necesară pentru realizarea învelitorii.

Confuzia dintre ele poate duce la un buget greșit încă de la început. Pentru a înțelege o ofertă, primul lucru de verificat este ce anume a fost măsurat și la ce cantitate se aplică fiecare preț.

Ce reprezintă cei 100 de metri pătrați ai casei?

Înainte de orice calcul, trebuie lămurit dacă vorbim despre suprafața utilă, suprafața construită la sol sau suprafața desfășurată a locuinței.

Suprafața utilă reprezintă spațiul interior utilizabil și nu include pereții. Suprafața construită la sol descrie amprenta clădirii, iar suprafața desfășurată însumează suprafețele nivelurilor. Niciuna dintre aceste valori nu poate fi preluată automat drept suprafață a acoperișului.

O casă cu parter și etaj poate avea 100 de metri pătrați utili împărțiți pe două niveluri, fără să ocupe 100 de metri pătrați la sol. În schimb, o locuință doar cu parter poate avea o amprentă mai mare decât suprafața utilă menționată în prezentare.

Pentru exemplul din acest articol, pornim de la o casă dreptunghiulară, de 10 × 10 metri, măsurată la exteriorul pereților. Așadar, amprenta ei este de 100 de metri pătrați. De aici începe calculul acoperișului.

Panta adaugă suprafață, chiar dacă lungimea casei rămâne aceeași

Un acoperiș înclinat acoperă clădirea pe o suprafață mai mare decât proiecția sa orizontală. Diferența crește odată cu înclinarea.

Imaginează-ți o foaie așezată în pantă de la coamă spre marginea casei. Lungimea ei este mai mare decât distanța orizontală dintre aceleași puncte. Acest lucru se aplică fiecărei ape a acoperișului.

În cazul simplificat al unei case cu amprenta de 100 de metri pătrați, cu un acoperiș în două ape egale, înclinate la 30 de grade, suprafața pantelor este de aproximativ 115,5 metri pătrați, înainte să luăm în calcul streșinile.

Calculul geometric este suprafața proiecției orizontale împărțită la cosinusul unghiului de înclinare. Nu este necesar ca proprietarul să facă singur această operație, dar merită să înțeleagă de ce suprafața rezultată depășește amprenta casei.

Exemplul presupune o formă simplă și pante uniforme. Pentru un acoperiș cu volume diferite, fiecare suprafață trebuie analizată potrivit geometriei sale.

Streșinile contează mai mult decât par

Acoperișul nu se oprește, de regulă, la exteriorul pereților. Depășirile de la margini măresc suprafața acoperită și, implicit, cantitatea de învelitoare.

Să păstrăm casa de 10 × 10 metri și să presupunem că acoperișul depășește pereții cu 50 de centimetri pe fiecare latură, măsurați în plan orizontal. Proiecția acoperișului devine un pătrat de 11 × 11 metri, adică 121 de metri pătrați.

La aceeași pantă de 30 de grade, suprafața înclinată ajunge la aproximativ 139,7 metri pătrați.

Așadar, în acest exemplu, o casă cu amprenta de 100 de metri pătrați are un acoperiș de aproape 140 de metri pătrați. Diferența rezultă din geometrie, fără să fi adăugat încă pierderile de debitare sau suprapunerile materialului.

Aceste valori sunt ilustrative. Ele nu înseamnă că orice casă de 100 de metri pătrați are nevoie de 140 de metri pătrați de acoperiș.

De ce cantitatea comandată poate fi mai mare decât suprafața acoperișului?

După măsurarea acoperișului urmează stabilirea necesarului de material. Aici apare o altă diferență pe care proprietarul trebuie să o înțeleagă.

Învelitoarea se montează folosind produse cu dimensiuni și reguli de îmbinare specifice. În funcție de sistem, există suprapuneri laterale și longitudinale, iar lățimea totală a unei foi poate fi diferită de lățimea sa utilă de acoperire.

Mai apar și tăieturile. La o suprafață dreptunghiulară, repartizarea foilor poate fi relativ simplă. La capete oblice, dolii și intersecții, unele bucăți sunt debitate, iar resturile nu pot fi întotdeauna folosite în altă parte.

De aceea, o firma acoperisuri trebuie să poată explica separat suprafața măsurată și necesarul rezultat din planul de învelire. Diferența dintre ele trebuie să aibă o justificare concretă, legată de produs și de forma acoperișului.

Nu există un procent de pierderi care să poată fi aplicat corect tuturor caselor. O estimare generală poate ajuta la orientare, dar comanda finală trebuie pregătită pe baza măsurătorilor și a configurației reale.

Un acoperiș cu mai multe ape este automat mai mare?

Nu neapărat. Numărul de ape nu este suficient pentru a stabili suprafața.

Pentru aceeași proiecție orizontală și aceeași înclinare pe toate suprafețele, un acoperiș simplu în patru ape poate avea aceeași suprafață totală înclinată ca unul în două ape. Diferențele de cost pot veni însă din alte părți.

Mai multe muchii, tăieturi oblice și îmbinări pot însemna un necesar diferit de accesorii, alte pierderi de material și mai mult timp de execuție. Lucarnele, retragerile și intersecțiile dintre corpuri complică suplimentar calculul.

Așadar, două acoperișuri cu aceeași suprafață măsurată nu presupun obligatoriu aceeași cantitate de material comandat sau aceeași manoperă.

Accesoriile nu se calculează toate la metru pătrat

O parte importantă a devizului se măsoară în metri liniari sau în bucăți. Coamele, doliile, bordurile, șorțurile, jgheaburile și burlanele au cantități proprii, determinate de forma acoperișului și de traseele necesare.

Două case cu acoperișuri de 140 de metri pătrați pot avea lungimi diferite de coamă, alt număr de burlane și alte detalii în jurul hornurilor.

De aceea, un preț pentru învelitoare nu trebuie confundat cu prețul întregului sistem montat. Într-o ofertă de montaj acoperis, trebuie precizat dacă accesoriile și montarea lor sunt incluse în tariful prezentat sau sunt calculate separat.

Același lucru este valabil pentru demontare, astereală, folie, șipci, transport și evacuarea materialelor vechi. Suprafața este doar una dintre componentele bugetului.

Cum compari două oferte care au cantități diferite?

Înainte să alegi prețul mai mic, cere explicații pentru baza de calcul. O ofertă poate prezenta suprafața efectivă a pantelor, iar alta poate trece direct cantitatea de tablă comandată.

Pentru o comparație utilă, clarifică:

Ce suprafață a acoperișului a rezultat din măsurători.

Dacă streșinile sunt incluse.

Ce cantitate de învelitoare se comandă și cum a fost stabilită.

La ce suprafață se aplică tariful de manoperă.

Ce accesorii sunt incluse și în ce cantități.

Ce operațiuni se plătesc separat.

O diferență între cantități nu dovedește automat că una dintre oferte este greșită. Poate proveni din folosirea unor produse diferite, din altă împărțire a foilor sau din prezentarea diferită a acelorași lucrări. Important este ca explicația să poată fi urmărită.

Bugetul începe cu măsurătoarea, nu cu înmulțirea unui preț

Suprafața casei poate ajuta într-o discuție preliminară, dar nu este suficientă pentru comandarea materialelor sau stabilirea prețului final. Panta, streșinile, geometria și sistemul de învelitoare schimbă rezultatul.

Înainte de avans și de lansarea comenzii, cere o ofertă bazată pe măsurători, cu materialele și lucrările descrise clar. Dacă în document apar 140 de metri pătrați de acoperiș și o cantitate mai mare de învelitoare, ar trebui să poți afla de unde vine fiecare valoare.

Un deviz bine explicat îți permite să înțelegi ce cumperi, să compari ofertele și să îți organizezi banii fără să pornești de la o suprafață care descrie, de fapt, altceva.