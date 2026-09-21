Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că nu își va depune mandatul, indiferent dacă va avea sau nu susținerea necesară pentru învestirea Guvernului, și că va merge la votul din Parlament. Mureșan spune că își dorește ca partidele parlamentare să își asume public poziția față de noul Guvern, iar votul va arăta inclusiv dacă Partidul Social Democrat susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție alături de AUR.

„La modul cel mai direct posibil, evident merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României. Președintele României m-a desemnat, ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a explicat că participarea la vot are și rolul de a prezenta publicului programul de guvernare propus pentru România și de a clarifica poziția partidelor parlamentare.

„Vom merge la votul din Parlament, în primul rând pentru că așa este corect și pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”

Mureșan: „Oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare”

Premierul desemnat a indicat trei motive pentru care consideră că este necesar să meargă la votul din Parlament: respectarea Consttuției și a legilor, prezentarea agendei propuse pentru România și clarificarea poziționării partidelor parlamentare.

„Vom merge, în primul rând, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România și, trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare și pentru ca partidele să trebuiască să se poziționeze, inclusiv în ceea ce privește PSD-ul”.

El a mai explicat că votul din Parlament le va permite alegătorilor să vadă poziția PSD față de viitorul Guvern.

„Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR”.

„Neclaritățile din Parlament sunt sursa blocajului politic”

De asemenea, europarlamentarul PNL a mai spus că este necesară o clarificare a raporturilor dintre partidele parlamentare, pe care le consideră sursa blocajului politic din România.