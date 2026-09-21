Prima pagină » Știri politice » Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului și spune că va merge la votul de învestitură: „Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”

Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului și spune că va merge la votul de învestitură: „Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că nu își va depune mandatul, indiferent dacă va avea sau nu susținerea necesară pentru învestirea Guvernului, și că va merge la votul din Parlament. Mureșan spune că își dorește ca partidele parlamentare să își asume public poziția față de noul Guvern, iar votul va arăta inclusiv dacă Partidul Social Democrat susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție alături de AUR.

„La modul cel mai direct posibil, evident merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României. Președintele României m-a desemnat, ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a explicat că participarea la vot are și rolul de a prezenta publicului programul de guvernare propus pentru România și de a clarifica poziția partidelor parlamentare.

„Vom merge la votul din Parlament, în primul rând pentru că așa este corect și pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”

Mureșan: „Oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare”

Premierul desemnat a indicat trei motive pentru care consideră că este necesar să meargă la votul din Parlament: respectarea Consttuției și a legilor, prezentarea agendei propuse pentru România și clarificarea poziționării partidelor parlamentare.

„Vom merge, în primul rând, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România și, trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare și pentru ca partidele să trebuiască să se poziționeze, inclusiv în ceea ce privește PSD-ul”.

El a mai explicat că votul din Parlament le va permite alegătorilor să vadă poziția PSD față de viitorul Guvern.

„Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR”.

„Neclaritățile din Parlament sunt sursa blocajului politic”

De asemenea, europarlamentarul PNL a mai spus că este necesară o clarificare a raporturilor dintre partidele parlamentare, pe care le consideră sursa blocajului politic din România.

„Oamenii au dreptul să știe ceea ce se întâmplă de fapt în Parlament, fiindcă neclaritățile din Parlament, faptul că PSD-ul a candidat pe o agendă presupus pro-europeană la ultimele alegeri parlamentare, dar după aceea a partizat cu AUR, aceste neclarități din Parlament sunt sursa blocajului politic și cred că ele trebuie lămurite”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
10:45
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
FLASH NEWS Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”
10:30
Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”
ATAC Petrișor Peiu îi explică lui Siegfried Mureșan de ce critică AUR guvernul von der Leyen
09:48
Petrișor Peiu îi explică lui Siegfried Mureșan de ce critică AUR guvernul von der Leyen
FLASH NEWS Siegfried Mureșan anunță când va depune lista miniștrilor în Parlament: „La începutul săptămânii viitoare vom avea audierile”
09:39
Siegfried Mureșan anunță când va depune lista miniștrilor în Parlament: „La începutul săptămânii viitoare vom avea audierile”
REACȚIE George Simion denunță „abuzurile” după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT: „Oricare din noi poate fi următorul”
08:34
George Simion denunță „abuzurile” după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT: „Oricare din noi poate fi următorul”
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu finanțatorul începuturilor PRO TV-ului, Ronald Lauder
08:20
Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu finanțatorul începuturilor PRO TV-ului, Ronald Lauder
Mediafax
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Digi24
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Digi24
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Cancan.ro
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
Ce se întâmplă doctore
În ce și-a găsit refugiul Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Ce obișnuiește să facă vedeta săptămânal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Claude devine tot mai independent, dezvăluie gigantul Anthropic
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
CONTROVERSĂ Primăria comunei Vladimirescu din județul Arad, obligată să schimbe numele unei străzi. Medicul Nicolae Paulescu, considerat antisemit
11:16
Primăria comunei Vladimirescu din județul Arad, obligată să schimbe numele unei străzi. Medicul Nicolae Paulescu, considerat antisemit
NEWS ALERT Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
10:53
Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
ATAC Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă
10:38
Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă
REACȚIE Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl atacă pe Călin Georgescu după descinderea DIICOT. Îl numește „personaj pro-rus, anti-european”
10:31
Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl atacă pe Călin Georgescu după descinderea DIICOT. Îl numește „personaj pro-rus, anti-european”
APĂRARE România va contribui la apărarea cerului Ucrainei cu interceptoare Patriot. Nicușor Dan: „Este un efort comun al țărilor NATO”
10:27
România va contribui la apărarea cerului Ucrainei cu interceptoare Patriot. Nicușor Dan: „Este un efort comun al țărilor NATO”
ACTUALITATE Salvador Caragea, omul lui Radu Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după șase luni. A luat decizia „la recomandarea medicului”
10:14
Salvador Caragea, omul lui Radu Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după șase luni. A luat decizia „la recomandarea medicului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe