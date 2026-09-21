Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că urmează „momentul adevărului” pentru PSD și că social-democrații trebuie să decidă dacă susțin un Guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Mureșan a spus că este deschis dialogului cu PSD și că va face tot ce ține de el pentru formarea și învestirea Guvernului, însă vrea să afle dacă social-democrații sunt dispuși la un dialog real sau caută motive pentru a vota împotriva Executivului.

„Toată lumea ştie că eu nu sunt PSD-ist, dar voi fi deschis dialogului şi tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui guvern şi trecerea acestui guvern voi face. De aceea, la un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc să fim deschişi. Dar trebuie să înţelegem dacă dintre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern”, a declarat premierul desemnat.

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Siegfried Mureșan: „Testul adevărului îl va da PSD”

Siegfried Mureșan consideră că PSD are un rol important în ceea ce privește soarta viitorului Guvern și a explicat că social-democrații trebuie să decidă dacă își mențin poziția privind un Executiv pro-european.

„Testul adevărului îl va da PSD. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european, cum au susținut mereu că vor, sau dacă sunt de fapt într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta depinde, de fapt, trecerea Guvernului”, a afirmat Mureșan.

Ce spune premierul desemnat despre negocierile cu AUR

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă va avea un dialog oficial cu reprezentanții AUR sau dacă ar putea exista „tatonări” neoficiale, Siegfried Mureșan a respins complet această variantă. Premierul desemnat a subliniat că toate discuțiile pe care le va purta sunt oficiale și a spus că nu va merge la sediul AUR și nu va solicita sprijinul formațiunii pentru învestirea Executivului său.