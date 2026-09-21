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Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă

Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin. Victima este în stare gravă
Un agent ICE a împușcat un bărbat în Austin / Sursa FOTO: Profimedia
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Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a împușcat și rănit un bărbat, duminică după-amiază, 20 septembrie, în Austin, Texas, în urma unei opriri în trafic. Bărbatul a fost transportat la spital și se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit autorităților locale.

Incidentul a avut loc în nordul orașului Austin, după ce agenții ICE au oprit un vehicul. Poliția locală nu a participat la operațiune sau la momentul în care s-a produs împușcătura, a precizat șefa poliției din Austin, Lisa Davis.

Autoritățile locale au transmis că bărbatul a fost împușcat o singură dată în zona toracelui.

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Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), instituția care coordonează ICE, nu a participat la conferința de presă organizată de autoritățile din Austin și nu a oferit imediat informații despre incident.

Primarul orașului Austin, Kirk Watson, a declarat că dorește ca poliția locală să fie implicată în ancheta privind împușcarea bărbatului. El a argumentat că prezența polițiștilor locali ar putea oferi o perspectivă independentă asupra investigației – „Nu cred că ar fi potrivit ca ICE să conducă singur o investigație”.

Șefa poliției din Austin a precizat că departamentul său nu dispune încă de multe informații despre circumstanțele exacte ale incidentului. Unitatea specială de investigații a poliției se afla, însă, la fața locului.

Departamentul pentru Siguranță Publică din Texas a transmis că a primit, în jurul orei 12:50, o solicitare din partea ICE pentru sprijin într-o urmărire auto. Când agenții DPS au ajuns în zonă, împușcătura avusese deja loc.

Bărbatul împușcat de agentul ICE este din Venezuela

Avocata Kate Lincoln Goldfinch, care reprezintă familia victimei, a identificat bărbatul drept Wilber Rafael Garces Perez, în vârstă de 28 de ani, originar din Venezuela.

Avocata a declarat inițial că, din informațiile pe care le avea, bărbatul nu avea antecedente penale și nu exista un ordin definitiv de îndepărtare din Statele Unite. Ulterior, aceasta a precizat pentru Associated Press că nu cunoaște statutul actual al acestuia în materie de imigrație.

Familia bărbatului a întâmpinat dificultăți în obținerea unor informații despre starea și locul în care acesta se afla. Potrivit avocatei, soția victimei a fost informată ulterior de avocatul spitalului că bărbatul fusese predat în custodia ICE la câteva ore după împușcare.

Nu era clar imediat dacă acesta se afla în continuare în spital sub custodia ICE sau dacă fusese transferat într-o altă locație.

Proteste după împușcarea bărbatului de către un agent ICE

La locul incidentului s-au adunat aproximativ 100 de protestatari, în timp ce în zonă era prezent un număr important de forțe de ordine. Un autoturism Toyota Corolla albastru închis, care prezenta avarii la portiera din partea pasagerului și ceea ce păreau a fi urme de gloanțe, a fost tractat în cursul serii.

Protestatarii au scandat lozinci și au adresat injurii unor polițiști echipați cu scuturi. Alți participanți au reacționat la claxoanele șoferilor care treceau prin zonă.

Biroul procurorului districtual din comitatul Travis a cerut ca poliția și procurorii locali să fie incluși în anchetă și a solicitat autorităților federale acces la probele din dosar. Congresmanul democrat Greg Casar, care reprezintă o parte din Austin, a cerut transparență în investigația privind împușcarea.

Incidentul are loc pe fondul intensificării operațiunilor de aplicare a legislației privind imigrația în Statele Unite. Potrivit Associated Press, ICE a înregistrat pentru prima dată peste 50.000 de arestări într-o singură lună, în iulie și august.

În luna iulie, un agent ICE a împușcat mortal un bărbat de 52 de ani în Houston, iar un alt bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost împușcat de un agent ICE în Maine.

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