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Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl atacă pe Călin Georgescu după descinderea DIICOT. Îl numește „personaj pro-rus, anti-european”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat luni, 21 septembrie, la RFI, situația lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, ridicat luni dimineața de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Mureșan a spus că nu cunoaște detaliile anchetei, dar consideră că orice persoană care a încălcat legea trebuie sancționată.

„Nu am niciun detaliu, am citit și eu știrile, știu exact cât ați citit și dumneavoastră, dar opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România fiindcă văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții”, a declarat Mureșan.

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Siegfried Mureșan, mesaj dur la adresa lui Călin Georgescu

„Dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Dar nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”, a spus Siegfried Mureșan.

Mesaj pentru alegătorii lui Georgescu

Mureșan a spus că votanții lui Georgescu nu trebuie învinuiți pentru opțiunea lor.

„Cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii poate sunt anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari, fiindcă oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut Uniunea Europeană”, a declarat el.

Premierul desemnat spune că o parte dintre alegătorii lui Georgescu au fost atrași de acest candidat pe fondul nemulțumirii față de guvernările anterioare și al informațiilor de pe rețelele de socializare.

„Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauza slabelor guvernări din trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare cu bună știință”, a mai spus premierul desemnat.

Mureșan face apel la cei care îl urmăresc pe Georgescu online. El propune ca oamenii să stea cât mai puțin timp pe rețelele sociale, deoarece „cu certitudine nu ai nimic de câștigat dacă îl urmărești pe Călin Georgescu pe TikTok”.

În aceeași zi, DIICOT a anunțat percheziții într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.

Calin Georgescu soseste la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), miercuri, 5 august 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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