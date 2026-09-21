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Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Elena Popescu
Omul de afaceri care a reclamat presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro rupe tăcerea: ”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”
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Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a transmis luni o declarație de presă.

Acesta susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu afirmă că a avut ”încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

Declarația lui Răzvan Leu vine chiar în ziua în care procurorii DIICOT au declanșat o amplă operațiune în București și Ilfov, cu cinci percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Omul de afaceri spune că povestea a început în 2021, când l-a cunoscut pe Călin Georgescu și a decis să aibă încredere în planurile de afaceri care i-ar fi fost prezentate.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, susține Răzvan Leu în declarația transmisă.

1,1 milioane de euro, garanție pentru un credit de 6 milioane

În centrul întregii afaceri se află o finanțare externă de aproximativ șase milioane de euro. Răzvan Leu susține că societatea care urma să îi ofere finanțarea i-ar fi fost recomandată și prezentată ca fiind de încredere de Călin Georgescu și de persoane din cercul său de afaceri. Pentru obținerea banilor, omul de afaceri afirmă că a depus o garanție de 1,1 milioane de euro. Creditul nu s-ar mai fi concretizat, iar Leu susține că nici banii depuși drept garanție nu s-au mai întors la el.

Pottrivit unor surse Gândul, afaceristul Leu i-a fost prezentat lui Rusen de către Călin georgescu. Călin Georgescu i l-a prezent lui Leu pe Rusen ca fiind un potent om de afaceri cu conexiuni si posibilități pentru dezvoltarea unor afaceri.

„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare”, afirmă omul de afaceri.

Ulterior, susține acesta, ar fi primit ordine de plată falsificate și alte documente prin care i s-ar fi indicat că banii urmau să îi fie restituiți. Omul de afaceri spune că a încercat mai mulți ani să își recupereze banii fără să apeleze la justiție, însă demersurile sale nu ar fi avut rezultat.

În ianuarie 2024, a decis să formuleze plângerea penală care, potrivit declarației sale și informațiilor publicate despre dosar, se află la originea actualei investigații DIICOT.

”Nu am niciun interes politic în această cauză”

Răzvan Leu insistă că demersul său nu are o miză politică. „Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu”, transmite acesta.

Leu afirmă că are încredere în ancheta procurorilor și speră să își recupereze prejudiciul. Totodată, spune că nu intenționează să facă publice probele din dosar și precizează că respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, afirmă omul de afaceri.

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