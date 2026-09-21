Prima pagină » Actualitate » Salvador Caragea, omul lui Radu Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după șase luni. A luat decizia „la recomandarea medicului”

Salvador Caragea, omul lui Radu Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după șase luni. A luat decizia „la recomandarea medicului”

Salvador Caragea, omul lui Radu Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după șase luni. A luat decizia „la recomandarea medicului”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viorel Salvador Caragea a renunțat la funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu, după șase luni de la numire. El a făcut anunțul pe Facebook: „Cu mare regret, din cauza unor probleme de sănătate și la recomandarea medicului specialist, am fost nevoit să îi solicit domnului ministru încetarea raporturilor de serviciu, chiar dacă, în sufletul meu, mi-aș fi dorit să continui munca”.

„Lupta cu imposibilul pentru salvarea UM Sadu, cea mai veche uzină din Gorj

Construită în perioada 1939–1940, prima platformă, iar în 1970 cea de-a doua platformă, UM Sadu avea aproape 10.000 de angajați în anul 1990 și doar puțin peste 500 în prezent.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cu toate că statul a șters, în anul 2015, datorii de zeci de milioane de euro, la începutul acestui an datoriile către ANAF însumau circa 25 de milioane de euro, iar cele către Primăria Bumbesti Jiu erau de aproximativ 95.000.000 de lei, la care se adăugau penalizări de 93.000.000 de lei.

În toamna anului trecut am depus la MEDAT documentația pentru recrutarea în funcția de administrator special și, după două interviuri foarte aplicate, am fost numit, în februarie 2026, administrator special, cu o indemnizație de 3.100 de lei brut, respectiv aproximativ 1.800 de lei net.

După o primire foarte rece, inclusiv o grevă organizată împotriva venirii mele în uzină, am reușit să îmi desfășor activitatea. Inventarierea patrimoniului și a creanțelor, precum și identificarea cauzelor întârzierilor în livrarea producției au reprezentat adevărate încercări profesionale.”, a scris Caragea pe Facebook.

Acesta spune că, în pofida faptului că „sumele alocate UM Sadu au fost foarte mari, rezultatele financiare sunt catastrofale, iar producția este aproape inexistentă”.

„Implicarea activă, cu un program zilnic prelungit până la ore târzii din noapte, a condus la realizări notabile. Ridicarea sechestrelor dispuse de ANAF a permis începerea procedurilor pentru închirierea unor active care generau pierderi de peste 500.000 de euro anual.

Prin demersuri susținute, am reușit să obțin sprijin din partea ministerului de resort, demersuri care au culminat cu vizita domnului ministru Ambrozie Irineu Darău, împreună cu viceprim-ministrul Radu Miruță și secretarii de stat responsabili. Aceștia au primit cu interes toate informările și propunerile prezentate și au dispus, în cunoștință de cauză, măsuri pentru revitalizarea uzinei și reducerea pierderilor imense.

Cu toate că sumele alocate UM Sadu au fost foarte mari, rezultatele financiare sunt catastrofale, iar producția este aproape inexistentă.

Aparatul birocratic și personalul indirect productiv sunt supradimensionate, iar numeroase angajări au fost făcute fără niciun fel de concurs, ci pe criterii de rudenie sau interese politice.

Dacă anul trecut s-a lucrat doar trei zile, în acest an, începând cu luna martie, activitatea a intrat într-un ritm normal. Am reușit, cu mari eforturi, ca până la 1 septembrie să finalizăm restanțele care ar fi trebuit livrate până la 31 decembrie 2025”, a adăugat acesta.

Caragea afirmă că pleacă „din cauza unor probleme de sănătate”

Caragea a declarat că a luat decizia de a pleca din funcție pe fondul „unor probleme de sănătate”.

„În această «junglă», cu clădiri vechi de peste 60 de ani, aflate în mare parte în ruină, a venit timpul să înceapă o nouă investiție, cu fonduri ale investitorului de peste 100 de milioane de dolari.

După șase luni la UM Sadu, am mulțumirea sufletească de a constata că schimbările sunt vizibile pentru toți cei interesați, iar rezultatele bune obținute trebuie să se mențină și în viitor.

Cu mare regret, din cauza unor probleme de sănătate și la recomandarea medicului specialist, am fost nevoit să îi solicit domnului ministru încetarea raporturilor de serviciu, chiar dacă, în sufletul meu, mi-aș fi dorit să continui munca începută și să contribui în continuare la eliminarea neconformităților identificate. Sunt însă convins că cei din conducerea UM Sadu si MEDAT vor continua acest demers și vor îndrepta problemele existente.

Cu efort susținut, abnegație, dăruire și curaj în luarea deciziilor, bazate pe o bună cunoaștere și respectare a legii, rezultatele sunt astăzi vizibile și vorbesc de la sine”, a încheiat Caragea.

Darău, reacție la postarea lui Caragea

Ministrul interimar al Economiei, Irinel Darău, a reacționat în comentarii la postarea lui Caragea, spunând că „în doar câteva luni, ați reușit să schimbați lucruri concrete acolo”.

„Mulțumesc pentru eforturi și pentru rezultate. În doar câteva luni, ați reușit să schimbați lucruri concrete acolo. Vom continua munca”, a scris Darău.

Cum a ajuns Salvador Caragea administrator special la UM Sadu

Pe 25 februarie, Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, a fost numit în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj.

Darău susține că l-a ales „ținând cont de CV și de rezultatele sale”.

„Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”, a transmis ministrul, acum interimar.

Cine este Salvador Caragea

Fostul comandant al IPJ Gorj se remarcă drept un personaj controversat. A fost membru USR doar pentru o zi, a demisionat după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență și, patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR, precizează antena3.ro.

La începutul anului, Caragea susținea că a fost doar membru simpatizant și că a plecat din AUR după câteva săptămâni.

Pe 27 februarie, Marius Borcan, liderul sindicatului de la UM Sadu, l-a acuzat pe Salvador Caragea că a complotat, în 2013, la înscenarea unui furt de muniție, pentru a deveni erou.

Astfel, Caragea ar fi apelat la „un agent sub acoperire” pentru a obliga un angajat din uzină să fure cartușe, ca ulterior să fie prins. Schema ar fi trebuit să-i aducă lui Salvador Caragea titlul de „Polițistul Anului”.

Sursa foto: Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Digi24
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Digi24
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Cancan.ro
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
Ce se întâmplă doctore
În ce și-a găsit refugiul Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Ce obișnuiește să facă vedeta săptămânal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Claude devine tot mai independent, dezvăluie gigantul Anthropic
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
10:45
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat pentru funcția de prim-ministru
FLASH NEWS Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”
10:30
Siegfried Mureșan spune că urmează „momentul adevărului” pentru PSD: „Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un Guvern pro-european sau dacă sunt într-un parteneriat cu AUR”
APĂRARE România va contribui la apărarea cerului Ucrainei cu interceptoare Patriot. Nicușor Dan: „Este un efort comun al țărilor NATO”
10:27
România va contribui la apărarea cerului Ucrainei cu interceptoare Patriot. Nicușor Dan: „Este un efort comun al țărilor NATO”
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului și spune că va merge la votul de învestitură: „Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”
10:06
Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului și spune că va merge la votul de învestitură: „Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot”
ANALIZA de 10 Instalațiile energetice arctice ale Rusiei, lovite de dronele ucrainene. În ce cheie poate fi citită noua strategie a Kievului și cum răspunde Moscova
10:00
Instalațiile energetice arctice ale Rusiei, lovite de dronele ucrainene. În ce cheie poate fi citită noua strategie a Kievului și cum răspunde Moscova
FLASH NEWS Factură record a migrației în Marea Britanie: 11,9 miliarde de lire, plătite gospodăriilor cu cetățeni străini, între care 7,7 miliarde au revenit migranților fără loc de muncă
09:52
Factură record a migrației în Marea Britanie: 11,9 miliarde de lire, plătite gospodăriilor cu cetățeni străini, între care 7,7 miliarde au revenit migranților fără loc de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe