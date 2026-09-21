Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de premier, anunță Administrația Prezidențială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul este emis în baza articolului 103, alineatul (2) din Constituția României, care prevede procedura pentru formarea unui nou Guvern.

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„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a transmis Administrația Prezidențială.

Liberalul trebuie să obțină 233 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari. PSD și AUR au anunțat că nu susțin un Guvern Siegfried Mureșan, iar negocierile pentru cele 64 de voturi lipsă intră în linie dreaptă.

Siegfried Mureșan pregătește lista miniștrilor

Decretul semnat de președintele României vine în aceeași zi în care Siegfried Mureșan a anunțat la RFI România calendarul pe care îl are în vedere pentru formarea noului Executiv. Premierul desemnat a spus că va depune până la finalul săptămânii în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI România.

Premierul desemnat vrea audieri de cel puțin 60 de minute pentru miniștrii

Premierul desemnat a precizat că va cere conducerii Parlamentului ca fiecare candidat pentru un portofoliu de ministru să fie audiat timp de cel puțin o oră.