(P) Ce ar spune Marcus Aurelius despre politicienii din România de astăzi? Lecțiile împăratului roman care se temea să nu fie corupt de putere

Promisiuni electorale, scandaluri televizate, certuri în Parlament, lupte pentru funcții și politicieni preocupați de imaginea publică. Scena politică din România anului 2026 pare foarte îndepărtată de lumea în care trăia Marcus Aurelius, împăratul roman care a condus unul dintre cele mai puternice imperii ale Antichității. Și totuși, în urmă cu aproape 2.000 de ani, acesta își punea întrebări care rămân actuale: cum să nu te lași schimbat de putere, cum să accepți criticile și de ce interesul public trebuie să fie mai important decât ambițiile personale? O comparație între principiile sale și realitățile politicii românești scoate la iveală câteva contraste interesante.

Marcus Aurelius se temea să nu fie corupt de putere. Politicienii de astăzi se luptă pentru ea

Marcus Aurelius a devenit împărat al Romei în anul 161 d.Hr. Avea autoritate asupra armatei, administrației și unui teritoriu uriaș, întins pe trei continente. Cu toate acestea, în scrierile sale personale, împăratul își amintea constant că puterea poate modifica felul în care un om gândește și se comportă. În cartea a VI-a, secțiunea 30 din „Meditații”, își adresează un avertisment neobișnuit pentru un conducător: să nu se lase transformat de statutul său imperial.

Pasajul se regăsește în „Meditații”, volum inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera. Împăratul își propunea să rămână simplu, drept și lipsit de prefăcătorie, chiar dacă funcția îi oferea privilegii extraordinare. Descoperă „Meditații” și află de ce unul dintre cei mai puternici oameni ai Antichității considera că adevărata provocare a unui conducător este să nu își piardă caracterul odată ce ajunge la putere!

În România contemporană, competiția pentru funcții este o componentă firească a democrației. Partidele încearcă să câștige alegeri, să formeze majorități și să își promoveze programele. Problema apare atunci când păstrarea funcției devine mai importantă decât responsabilitățile pe care aceasta le presupune.

Marcus Aurelius nu respingea puterea politică. Dimpotrivă, și-a exercitat autoritatea imperială aproape două decenii. Avertismentul său privea pericolul ca funcția să ajungă să definească întreaga identitate a conducătorului.

Promisiunile electorale și responsabilitatea față de cetățeni

În România, fiecare campanie electorală aduce promisiuni privind salariile, pensiile, infrastructura, sănătatea sau educația. Unele sunt realizate, altele sunt amânate, modificate ori abandonate. Diferența dintre discursul electoral și rezultatele guvernării reprezintă una dintre principalele teme ale dezbaterii publice. În filosofia lui Marcus Aurelius, valoarea unui om nu era determinată de ceea ce declara despre sine, ci de felul în care acționa.

În „Meditații”, carte publicată de Editura Litera în colecția „Cărți Fundamentale”, împăratul insistă asupra datoriei și a acțiunilor folositoare comunității. Citește „Meditații” și descoperă de ce Marcus Aurelius considera că un om aflat într-o poziție de responsabilitate trebuie să își demonstreze principiile prin fapte, nu prin discursuri!

În cartea a IX-a, secțiunea 23, Marcus Aurelius discută despre importanța contribuției fiecăruia la binele comunității. Aplicată politicii contemporane, ideea poate deveni un criteriu simplu de evaluare: în ce măsură o decizie publică produce rezultate pentru cetățeni?

Un proiect de infrastructură finalizat, o instituție care funcționează mai eficient sau un serviciu public îmbunătățit pot fi evaluate prin rezultate concrete. În schimb, o declarație spectaculoasă sau un discurs viral nu garantează că problemele administrative au fost rezolvate.

Desigur, politica democratică presupune negocieri, compromisuri și constrângeri bugetare pe care filosofia antică nu le poate elimina. Dar distincția dintre intenții declarate și rezultate verificabile rămâne importantă.

Marcus Aurelius accepta criticile. Cum reacționează politicienii când sunt contraziși?

Dezbaterile politice din România sunt adesea marcate de replici dure, acuzații și confruntări televizate. Criticile pot fi întâmpinate cu argumente, dar și cu atacuri personale sau încercări de discreditare a adversarilor. Marcus Aurelius oferea un model diferit atunci când descria comportamentul tatălui său adoptiv, împăratul Antoninus Pius. În cartea a VI-a, secțiunea 30, îl aprecia pentru că suporta criticile nedrepte fără să răspundă prin reproșuri și accepta cu plăcere să i se arate o soluție mai bună.

Această descriere se găsește în „Meditații”, volum inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera. Pentru Marcus Aurelius, disponibilitatea de a asculta opinii diferite era o calitate a conducătorului, nu o dovadă de slăbiciune. Descoperă „Meditații” și află ce însemnau cumpătarea, respectul și autocontrolul pentru împăratul roman care considera că până și un conducător puternic trebuie să fie capabil să își recunoască greșelile!

Comparația cu politica modernă este interesantă pentru că democrația funcționează prin dezacord. Opoziția critică guvernarea, presa investighează deciziile autorităților, iar cetățenii au dreptul să conteste măsurile adoptate. Un politician nu trebuie să fie de acord cu fiecare critică. Dar capacitatea de a răspunde cu argumente și de a corecta o decizie atunci când apar informații noi reprezintă o componentă importantă a responsabilității publice.

Marcus Aurelius însuși nu a fost un conducător lipsit de greșeli, iar Imperiul Roman nu era o democrație. Totuși, exemplul pe care îl admira la Antoninus Pius arată ce calități considera dezirabile la un om care exercită puterea.

Ce spun studiile despre încrederea românilor în politicieni?

O cercetare publicată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în iunie 2026 oferă o imagine relevantă asupra relației dintre cetățeni și instituțiile politice din România. Potrivit sondajului realizat în 2025, doar 30% dintre respondenții români declarau un nivel ridicat sau moderat de încredere în guvern, comparativ cu media de 40% înregistrată în țările OCDE. Încrederea în partidele politice era și mai redusă: numai 18%.

Datele ar putea demonstra că fiecare politician este lipsit de integritate, dar situația nu este tocmai așa. Aceleași date nu ne oferă motivele exacte ale neîncrederii, dar ele arată că instituțiile politice se confruntă cu o problemă importantă de credibilitate.Marcus Aurelius considera că reputația nu trebuie confundată cu virtutea. Un om poate fi popular fără să fie drept, după cum poate acționa corect fără să primească imediat admirația publicului.

Într-o democrație, popularitatea are totuși o funcție legitimă: cetățenii aleg reprezentanți prin vot, iar susținerea publică este esențială pentru exercitarea puterii. Diferența este că succesul electoral nu reprezintă, prin el însuși, o garanție a calității guvernării.

Luxul politicienilor și cumpătarea unui împărat care avea totul

Mașinile oficiale, locuințele de protocol, deplasările și beneficiile asociate funcțiilor publice sunt subiecte recurente în dezbaterea politică românească. Marcus Aurelius trăia într-o lume incomparabil mai inegală, în care împăratul avea acces la resurse extraordinare.

Cu toate acestea, în „Meditații”, îl aprecia pe Antoninus Pius pentru simplitatea obiceiurilor sale și pentru faptul că nu era dominat de dorința de lux.Stoicismul nu interzicea deținerea averii. Filosofii stoici considerau însă că bogăția nu reprezintă o virtute și că valoarea morală a unui om nu depinde de bunurile pe care le posedă.

Aplicată României de astăzi, această perspectivă nu înseamnă că un politician trebuie să fie sărac pentru a fi un conducător responsabil. Întrebările relevante sunt dacă resursele publice sunt utilizate legal, transparent și justificat și dacă beneficiile funcției sunt proporționale cu responsabilitățile exercitate.

Un automobil scump cumpărat din venituri legale nu dovedește automat lipsa de integritate. În schimb, folosirea nejustificată a banilor publici ridică probleme care trebuie evaluate prin fapte și reguli, nu prin impresii.

Marcus Aurelius și scandalurile politice: de ce furia nu poate înlocui argumentele

În cartea a XI-a, secțiunea 18 din „Meditații”, Marcus Aurelius reflectează asupra furiei și asupra felului în care oamenii ar trebui să reacționeze la comportamentul greșit al celorlalți. Împăratul considera că mânia necontrolată poate produce mai mult rău decât greșeala care a provocat-o. În politica românească, tonul ridicat și confruntările spectaculoase pot atrage atenția publicului, mai ales în mediul online.

Intensitatea unei reacții nu demonstrează corectitudinea argumentelor. O acuzație politică trebuie susținută prin dovezi, iar o decizie publică trebuie evaluată prin efectele sale. Aceasta nu înseamnă că indignarea cetățenilor este nejustificată. Într-o societate democratică, protestul, critica și dezacordul pot reprezenta reacții legitime la abuzuri sau decizii contestate. Perspectiva stoică adaugă însă o întrebare: cum poate fi transformată nemulțumirea într-o acțiune rațională și eficientă?

Marcus Aurelius nu recomanda pasivitatea în fața nedreptății. Dreptatea și responsabilitatea față de comunitate ocupau un loc central în filosofia sa.

Ar putea exista un Marcus Aurelius în politica românească?

Comparația dintre un împărat roman și politicienii unei democrații moderne are limite evidente. Marcus Aurelius conducea un imperiu în care cetățenii nu își alegeau împăratul prin vot universal. Puterea sa era susținută de armată și de structurile imperiale, iar societatea romană accepta sclavia și inegalități juridice incompatibile cu principiile democratice contemporane. Prin urmare, Marcus Aurelius nu trebuie prezentat drept un model politic perfect.

În plus, faptul că un conducător a scris despre virtute nu demonstrează că toate deciziile sale au respectat idealurile pe care le proclama. Valoarea comparației se află în principiile morale pe care împăratul încerca să le aplice propriei vieți.

Un politician contemporan poate fi evaluat în funcție de transparență, respectarea legii, responsabilitatea față de cetățeni, capacitatea de a accepta criticile și rezultatele concrete ale activității sale. Aceste criterii pot fi aplicate oricărui partid, indiferent dacă se află la guvernare sau în opoziție.

Marcus Aurelius nu ar fi putut oferi soluții pentru bugetul României, pentru administrația publică sau pentru disputele politice ale anului 2026. Dar întrebarea pe care și-o adresa în urmă cu aproape două milenii rămâne relevantă pentru orice persoană aflată într-o funcție de conducere: cum poți exercita puterea fără să îi permiți să îți distrugă principiile?

În România de astăzi, funcțiile se câștigă și se pierd prin mecanisme democratice. Pentru Marcus Aurelius, adevărata provocare era alta: să rămâi un om drept chiar și atunci când ai suficientă putere pentru a nu mai fi contrazis.

Sursa foto: Mediafax