Bolojan, replică pentru Nicușor Dan după conferința-maraton: „Nu i-am cerut să negocieze pentru mine cu PSD” / „Trădarea nu poate fi un fundament”

Ilie Bolojan susține că nu i-a cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu PSD în numele său. Totodată, liderul PNL a lansat un alt atac la adresa social-democraților, spunând că la baza demiterii Guvernului și a destrămării coaliției ar fi stat o „trădare”. Reacția fostului premier vine după conferința-maraton a președintelui de marți, 10 noiembrie.

„Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Ilie Bolojan.

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Liderul liberal a precizat că discuțiile cu Nicușor Dan au vizat doar teme instituționale, precum apărarea, politica externă și implementarea PNRR.

„Toate discuțiile instituționale pe care le-am avut în permanență au ținut cont de problemele României, aspecte care țin de politicile comune pe care Președinția și Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, de exemplu, sau de aspecte foarte importante care țin de PNRR, de absorbție, de jaloane”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan a acuzat PSD pentru pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR, susținând că partidul a blocat legea salarizării unitare. El a precizat că discuțiile cu Nicușor Dan au vizat și evitarea pierderii altor fonduri europene.

„Acestea au fost discuțiile, subliniez, la nivel instituțional. Dacă altcineva a cerut altceva, n-am de unde să știu”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan: „Problema de bază a fost că demiterea Guvernului și spargerea coaliției s-au bazat pe o trădare”

Fostul premier al României a afirmat că formarea unei majorități parlamentare nu trebuie să se bazeze doar pe calcule politice. Liderul PNL a subliniat că principiile și respectarea angajamentelor electorale sunt la fel de importante. El a mai susținut că problema nu a fost lipsa unei majorități, ci modul în care a fost înlăturat Guvernul său.

„E adevărat că aritmetica are un rol important și, dacă nu ții cont de ea, inclusiv de cea parlamentară, riști să nu ai dimensiunea problemelor. Dar politica nu înseamnă doar aritmetică, politica înseamnă principii, înseamnă consecvență, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ți le-ai luat în fața electoratului. Problema de bază a fost că demiterea Guvernului și spargerea coaliției s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă”, a afirmat el.

Ce a spus Nicușor Dan

Reacția lui Bolojan vine după ce Nicușor Dan a afirmat că PNL și USR nu ar fi putut forma singure o majoritate parlamentară, chiar dacă ar fi beneficiat de sprijinul său politic. Totodată, în cadrul conferinței-maraton, președintele a explicat de ce nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare. Vezi AICI declarațiile.

Sursă video: Facebook/Ilie Bolojan