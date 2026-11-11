Valoarea companiei Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde $, cât tot PIB-ul României, după izbucnirea scandalului aventurii extraconjugale dintre directorului general și o spioană chineză

Valoarea companiei producătoare de cipuri Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde de dolari în doar două zile, după ce directorul general și executiv taiwanez, Jensen Huang, a recunoscut că a avut o relație cu o femeie despre care există informații că este spioană a Republicii Populare Chineze. Un senator republican i-a cerut lui Jensen Huang să facă un pas în spate.

Acțiunile gigantului tech au scăzut luni și marți cu 10% după ce compania a lansat o investigație asupra scandalului de spionaj chinez care l-a vizat chiar pe directorul general. Marți au apărut informații despre cum relația antreprenorului cu presupusa spioană chineză a facilitat livrări de cipuri Nvidia în China în valoare de cel puțin 7,5 miliarde de dolari.

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Reuters a relatat că o universitate chineză cu legături strânse cu forțele armate ale Republicii Populare Chineze, care figurează pe lista neagră a SUA privind exporturile, a achiziționat luna trecută cipuri puternice H200 de la Nividia, dedicate inteligenței artificiale. Acestea au fost achiziționate prin intermediul unor părți terțe.

Despre Jensen Huang și compania Nvidia

Jensen Huang este recunoscut ca omul de afaceri taiwanez care își face apariția într-o geacă de piele de lux la fiecare lansare a unei noi plăci video de gaming fabricată de Nvidia la prețuri piperate. Prețul de lansare al unei plăci video RTX 5080 a fost de 1.000 dolari. Plăcile video Nvida sunt considerate cele mai avansate componente hardware pentru a randa grafica 3D în timp real, editare video, jocurile video și programele de inteligență artificială.

Din 2025, Nvidia și-a consolidat dominața ca pilonul central din spatele expansiunii globale a inteligenței artificiale, în ciuda volatilității pieței. Compania americană multinațională a fost înființată de către taiwanezul Jensen Huang pe 5 aprilie 1993, într-un restaurant Denny’s din California.

Casa Albă: Trump îi ia apărarea lui Jensen Huang

Luni, Donald Trump a declarat că FBI investighează acuzațiile, adăugând că Huang „este un om foarte onorabil și că nu a avut nicio idee că partenera sa extraconjugală „era un spion”. În ultimii doi ani, Jensen Huang și-a clădit și o bună relație cu Casa Albă.

Potrivit raportului de pe New York Times, relația dintre Jensen Huang și presupusa spioană chineză i-a fost adusă la cunoștință către președintele Donald Trump și secretarului american de Comerț de origine evreiască, Howard Lutnick.

Trump ar fi fost informat chiar de către secretarul american de Stat, Marco Rubio, despre acest scandal, potrivit Sky News. Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific de săptămâna viitoare. Trump nu a confirmat dacă va discuta despre scandal cu președintele chinez, declarând: „Nu, nu cred. Adică, poate. Sunt sigur că președintele Xi mă va întreba despre asta”.

Un senator republican îl îndeamnă pe Jensen Huang să demisioneze

Senatorul republican Kevin Cramer, membru al Comisiei pentru Bănci, i-a cerut lui Jensen Huang să renunțe la funcția sa de director.

„Riscul de șantaj este atât de uriaș, încât, având în vedere cât de fragile sunt produsele precum cipurile Nvidia, consider pur și simplu că el trebuie să plece”, a declarat Cramer pentru Politico.

Majoritatea experților nu se așteaptă ca Huang să demisioneze. Stacy Rasgon, analist la Bernstein, a declarat:

„Nvidia nu este o companie obișnuită, Jensen nu este un director executiv obișnuit”.

Unii acționari au inițiat o acțiune colectivă în justiție împotriva Nvidia, acuzând compania că a înșelat investitorii prin ascunderea legăturilor dintre Huang și presupusa spioană chineză.

Despre scandalul care ar putea duce la un divorț de 80 miliarde $

Într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul Nvidia la 8 noiembrie, Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală secretă cu o femeie din mediul de afaceri, dar fără a-i dezvălui identitatea. El și-a cerut scuze soției sale. El este căsătorit de 4 0de ani cu Lori Huang. Potrivit unor speculații din presa SUA, un posibil divorț ar putea duce la pierderi de acțiuni în valoare de 80 miliarde de dolari pentru Jensen Huang. Averea netă a acestuia este de 155,2 miliarde de dolari.

De luna trecută, The New York Times a publicat o serie de rapoarte despre cum guvernul federal al SUA susține că Huang a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, directoarea companiei Megaspeed din Singapore care cumpără cipuri cu AI de la Nvidia. Ea ar fi fost recrutată de Ministeruk Securității de Stat din China pentru a servi ca spioană.

Jensen Huang a declarat că va coopera pe deplin în cadrul anchetei desfășurate de companie și că este dedicat protejării Nvidia și securității naționale a Americii. El a precizat că nu are niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele companiei Nvidia au fost compromise. Pe 9 noiembrie, directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul serviciilor de informații, Jay Clayton, au oferit liderilor Congresului SUA o informare cu privire la cazu lui Huang. ÎN aceeași zi, Trump a declarat că FBI anchetează cazul.

Sursa Foto: Nvidia/Wikipedia Commons