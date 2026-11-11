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Kremlinul confirmă: Vladimir Putin se întâlnește, mâine, cu trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff. Când plănuiesc americanii să discute cu Volodimir Zelenski

Melania Agiu
Kremlinul confirmă: Vladimir Putin se întâlnește, mâine, cu trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff. Când plănuiesc americanii să discute cu Volodimir Zelenski
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Președintele rus, Vladimir Putin, alături de Jared Kushner și Steve Witkoff, Sursă foto: Mediafax
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Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a confirmat, miercuri, că o întâlnire între președintele Vladimir Putin și trimisii speciali ai SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, va avea loc în prima parte a zilei de 12 noiembrie și va decurge „ca de obicei”, transmite TASS.

Steve Witkoff și Jared Kushner

„Contactele președintelui Putin cu Jared Kushner și Steve Witcoff sunt programate pentru prima parte a zilei de mâine“, a confirmat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru TASS.

Kushner, care este și ginerele președintelui american, Donald Trump, a declarat, inițial, că va pleca la Moscova împreună cu Witkoff pe 12 noiembrie. Potrivit acestuia, au programat o întâlnire cu Putin pentru a trece în revistă subiectele discutate în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi și pentru a încerca să înregistreze progrese în anumite chestiuni.

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Ginerele lui Donald Trump a declarat că el și Witkoff se vor deplasa joi pentru a se întâlni cu Putin, pentru a „trece în revistă ceea ce s-a discutat astăzi și pentru a încerca să înregistrăm mai multe progrese în privința unor aspecte pe care le-am abordat”.

Kushner și-a exprimat speranța că întâlnirea cu Putin va permite „finalizarea ajutorului umanitar, eliberarea prizonierilor și soluționarea altor chestiuni umanitare la care lucrăm împreună”.

El a mai spus că la Moscova „încercăm că vedem dacă putem include și europenii în acest format, astfel încât să-l transformăm într-unul multilateral”.

Kushner a adăugat că, după Moscova, el și Witkoff se vor deplasa la Dublin, unde se vor întâlni cu Vladimir Zelenski pentru a discuta mai în detaliu anumite idei.

„După aceea, vom zbura la Dublin. Ne vom întâlni cu președintele Zelenski pentru a discuta cu el și a aprofunda unele dintre ideile pe care le-am formulat astăzi aici.”

Pe data de 13 noiembrie 2026, la Dublin are loc Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană.

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