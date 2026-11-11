Kremlinul confirmă: Vladimir Putin se întâlnește, mâine, cu trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff. Când plănuiesc americanii să discute cu Volodimir Zelenski

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a confirmat, miercuri, că o întâlnire între președintele Vladimir Putin și trimisii speciali ai SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, va avea loc în prima parte a zilei de 12 noiembrie și va decurge „ca de obicei”, transmite TASS.

„Contactele președintelui Putin cu Jared Kushner și Steve Witcoff sunt programate pentru prima parte a zilei de mâine“, a confirmat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru TASS.

Kushner, care este și ginerele președintelui american, Donald Trump, a declarat, inițial, că va pleca la Moscova împreună cu Witkoff pe 12 noiembrie. Potrivit acestuia, au programat o întâlnire cu Putin pentru a trece în revistă subiectele discutate în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi și pentru a încerca să înregistreze progrese în anumite chestiuni.

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Ginerele lui Donald Trump a declarat că el și Witkoff se vor deplasa joi pentru a se întâlni cu Putin, pentru a „trece în revistă ceea ce s-a discutat astăzi și pentru a încerca să înregistrăm mai multe progrese în privința unor aspecte pe care le-am abordat”.

Kushner și-a exprimat speranța că întâlnirea cu Putin va permite „finalizarea ajutorului umanitar, eliberarea prizonierilor și soluționarea altor chestiuni umanitare la care lucrăm împreună”.

El a mai spus că la Moscova „încercăm că vedem dacă putem include și europenii în acest format, astfel încât să-l transformăm într-unul multilateral”.

Kushner a adăugat că, după Moscova, el și Witkoff se vor deplasa la Dublin, unde se vor întâlni cu Vladimir Zelenski pentru a discuta mai în detaliu anumite idei.

„După aceea, vom zbura la Dublin. Ne vom întâlni cu președintele Zelenski pentru a discuta cu el și a aprofunda unele dintre ideile pe care le-am formulat astăzi aici.”

Pe data de 13 noiembrie 2026, la Dublin are loc Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană.