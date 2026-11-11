Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fiica cea mare în acest weekend. Nunta va avea loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, ar urma să se mărite în acest weekend, într-un local de lux cu 400 de locuri, conform surselor Gândul din Partidul Național Liberal. Ginerele ar fi Daniel Bota, descris de presa locală din Bihor ca fost coleg de liceu cu mireasa. El ar fi fost fotbalist și acum este antreprenor. Nunta va avea două perechi de nași,Victor și Lavinia Puternity, alături de Andrei și Iulia Săftescu.

Cine este ginerele lui Ilie Bolojan

Lucia Maria, de profesie arhitectă, urmează să își unească destinul sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota,originar din zona Munților Apuseni. Cei doi ar fi fost colegi de liceu și au o relație de lungă durată.

Daniel Bota a avut o carieră de sportiv, el a evoluat ca jucător la echipa de fotbal FC Bihor, regăsindu-se în lotul formației în anul 2013, pe vremea când echipa activa în Liga a II-a. În prezent, acesta s-a retras din sport și activează în mediul privat, ca antreprenor, conform presei locale din Bihor.

Ceremonia religioasă și petrecerea de la „Palazzo”

Ceremonia religioasă va avea loc la emblematica Biserică cu Lună din Oradea. Ulterior, mirii și invitații se vor retrage pentru petrecerea de nuntă, care se va desfășura la sala de evenimente „Palazzo Grand Hall”, din Oradea. Locația are o capacitate de aproximativ 400 de locuri, fiind așteptați numeroși invitați, de la rude și prieteni apropiați, până la oameni de afaceri și politicieni influenți.

Liderul PNL s-ar fi implicat personal în organizarea evenimentului fiicei sale. De altfel, prezența lui Ilie Bolojan la astfel de evenimente a fost notată și recent, când a participat la nunta șefei sale de cabinet, eveniment desfășurat discret în județul Covasna.

Cine este Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan

Departe de agitația scenei politice, fiica cea mare a premierului Ilie Bolojan, Lucia-Maria, și-a construit o carieră solidă în arhitectură. A absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, apoi a urmat o carieră în domeniu, colaborând cu birouri de profil din România și din străinătate.

De-a lungul anilor, fiica premierului a fost implicată în proiecte arhitecturale importante și a colaborat cu clienți din Italia, Marea Britanie, Germania, Israel, Spania și, mai recent, din Asia de Est.