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Bolojan susține că în PNL nu există privilegiați. Gândul l-a pus în fața acuzațiilor privind afacerea de 80 de milioane de lei din PNRR a liberalului Valeriu Iftime

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Ilie Bolojan continuă să promoveze narativul unei Românii oneste, lipsite de privilegii acordate politic însă pare că evită să privească în curtea propriului partid. Bolojan a anunțat public revenirea lui Ludovic Orban în PNL și a declarat despre coaliția PNL – Forța Dreptei că este proiectul necesar pentru o Românie onestă. Întrebat de reporterul Gândul ce va face în privința privilegiaților din PNL, Ilie Bolojan a transmis că în PNL nu există privilegiați.

Reporterul Gândul i-a prezentat președintelui PNL acuzațiile pe care o publicație de investigații din Iași i le aduce președintelui Consiliului Județean Botoșani, PNL-istul Valeriu Iftime.

Potrivit sursei citate, Iftime ar fi beneficiat de aproximativ 80 de milioane de lei prin programul RePowerEU, prin supraevaluarea unor baterii de stocare a energiei fotovoltaice, de la 1.000 de euro la 5.000 de euro.

Bolojan nu vede niciun „privilegiat” în PNL

Președintele PNL afirmă că nu există privilegiați în partidul pe care îl conduce, iar PNL nu asigură protecția niciunui membru.

„Nu există privilegiați în PNL. În condițiile în care orice om de afaceri, orice companie derulează activități economice, trebuie să le facă conform prevederilor legale. Dacă s-au încălcat prevederi legale, în cazul oricărei afaceri instituțiile statului trebuie să-și facă datoria, ANAF și așa mai departe. PNL nu asigură protecție, nu încurajează aceste lucruri și suntem pentru un tratament economic corect și echidistant pentru toate companiile din România”, a declarat Ilie Bolojan.

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