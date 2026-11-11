Reporterul Gândul i-a prezentat președintelui PNL acuzațiile pe care o publicație de investigații din Iași i le aduce președintelui Consiliului Județean Botoșani, PNL-istul Valeriu Iftime.

Potrivit sursei citate, Iftime ar fi beneficiat de aproximativ 80 de milioane de lei prin programul RePowerEU, prin supraevaluarea unor baterii de stocare a energiei fotovoltaice, de la 1.000 de euro la 5.000 de euro.

Bolojan nu vede niciun „privilegiat” în PNL

Președintele PNL afirmă că nu există privilegiați în partidul pe care îl conduce, iar PNL nu asigură protecția niciunui membru.

„Nu există privilegiați în PNL. În condițiile în care orice om de afaceri, orice companie derulează activități economice, trebuie să le facă conform prevederilor legale. Dacă s-au încălcat prevederi legale, în cazul oricărei afaceri instituțiile statului trebuie să-și facă datoria, ANAF și așa mai departe. PNL nu asigură protecție, nu încurajează aceste lucruri și suntem pentru un tratament economic corect și echidistant pentru toate companiile din România”, a declarat Ilie Bolojan.