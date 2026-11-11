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Demonstrație de forță a Iranului. Gărzile Revoluționare se laudă cu o bază militară subterană plină cu rachete. Mesajul transmis pentru Donald Trump

Demonstrație de forță a Iranului. Gărzile Revoluționare se laudă cu o bază militară subterană plină cu rachete. Mesajul transmis pentru Donald Trump
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Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a publicat un nou videoclip în care prezintă un nou complex militar subteran, catalogat drept un „oraș al rachetelor”. Aceste imagini reprezintă o demonstrație de forță și un răspuns direct la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat cu o zi înainte că Iranul este „practic terminat din punct de vedere militar”, relatează The Telegraph.

Presa afiliată IRGC a publicat un filmuleț de șase minute cu baza subterană, care aparține gărzilor revoluționare. Imaginile îl arată pe generalul-maior Ali Abdollahi, șeful Statului Major al Forțelor Armate Iraniene, și pe generalul de brigadă Seyyed Majid Mousavi, comandantul Forțelor Aerospațiale ale IRGC, inspectând tunelurile lungi de kilometri.

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Complexul găzduiește rachete balistice și de croazieră, alături de lansatoarele mobile pentru acestea. Printre sistemele prezentate se numără racheta hipersonică Fattah și racheta balistică cu rază lungă de acțiune Khorramshahr, capabilă să transporte focoase grele la distanțe de până la 2.000 de km.

Un portret al lui Hassan Tehrani Moghaddam, „părintele” programului de rachete al Iranului, era atârnat în interior, alături de imagini cu liderul suprem Mojtaba Khamenei. De asemenea, mai multe arme au fost estompate în mod deliberat, într-un efort aparent de a le păstra secrete.

Experții care au analizat imaginile au remarcat prezența unor camioane comerciale modificate, concepute să arate ca vehicule civile de transport marfă, dar echipate cu lansatoare de rachete ascunse. Totodată, oficialii iranieni susțin că aceste baze au evoluat din simple depozite în centre subterane capabile să producă rachete și drone chiar și în timpul unui război.

La dezvăluirea bazei, generalul de brigadă Mousavi a declarat că Iranul este pregătit „să înfrunte orice amenințare din regiune și dincolo de aceasta”. „Dacă este necesar, vom aduce sub focul nostru toate capacitățile lor din regiune și dincolo de aceasta și nu vom lăsa nimic inamicului decât înfrângerea”.

Generalul-maior Abdollahi i-a lăudat pe echipajele de rachete drept „eroii acestei țări” și a declarat că SUA nu au reușit să înfrângă Iranul, în ciuda utilizării unor cantități fără precedent de muniții avansate.

Dezvăluirea a fost însoțită de o serie de amenințări din partea conducerii politice iraniene. Generalul-maior Mohsen Rezaei, secretarul consiliului suprem de securitate națională, a declarat că „războiul împotriva Iranului a distrus deja guvernul SUA” și a îndemnat Washingtonul să „își închidă mâinile”, să înceteze „să fabrice știri false despre discuții imaginare” și „să se predea celor șapte condiții pe care Iranul le-a stabilit în mod repetat”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul principal al Iranului și președintele parlamentului, a precizat că Israelul depune acum eforturi pentru a atrage SUA într-un război fără sfârșit cu Iranul. Acesta i-a avertizat pe americani împotriva „oricărui calcul greșit” și a precizat că, „dacă vor face o mișcare greșită, Iranul nu va ezita să se apere rapid și dincolo de imaginația lor, iar de data aceasta, forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor decide geografia războiului”.

Publicarea înregistrării vine după luni de confruntări militare intense între SUA, Israel și Iran la începutul acestui an, urmate de o pauză fragilă în atacurile aeriene americane, negociată cu ajutorul mediatorilor regionali.

În timp ce Donald Trump a declarat luni că Washingtonul suspendă temporar loviturile aeriene din cauza progreselor în negocieri, oficialii iranieni au negat existența unor discuții directe. Mohsen Rezaei, un oficial iranian de rang înalt din domeniul securității, l-a acuzat pe Trump că inventează știri despre negocieri și i-a cerut să accepte condițiile impuse de Teheran.

Pe plan extern, dezvăluirea noii baze iraniene urmărește să demonstreze că loviturile aeriene americane și israeliene din ultimele luni nu au reușit să distrugă capacitatea balistică a Teheranului.

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