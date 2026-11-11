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Asociația Culturală A. Păunescu organizează în decembrie 2026 singurul turneu național de poezie și muzică folk. Vor urca pe scenă 8 artiști extraordinari

Asociația Culturală A. Păunescu organizează în decembrie 2026 singurul turneu național de poezie și muzică folk. Vor urca pe scenă 8 artiști extraordinari
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Asociația Culturală A. Păunescu organizează în DECEMBRIE 2026 singurul turneu național de poezie și muzică folk. Aducând pe scenă 8 artiști extraordinari, „NOAPTEA DE-A FI OM” este dovada că, în ciuda vremurilor tulburi, emoția adevărată poate să învingă.

Emeric Imre, Magda Puskas, Cristian Buică, Cătălin Stepa, Alexandra Păunescu-Șerban sunt cei care vor cânta și vor aduce aminte de ce bătăliile adevărate merită atenția și timpul nostru. Instrumentiști excepționali – Marius Roje la pian și Rareș Suciu la chitară – vor întregi acest peisaj al acordurilor clare, iar Ana-Maria Păunescu aduce, peste tot acest vârtej de sentimente, poezia. Poezia ei și poezia nemuritoare a lui Adrian Păunescu.

Turneul național cuprinde 10 spectacole: 2 decembrie – Sibiu, Filarmonica de Stat; 3 decembrie – Brașov, Centrul Cultural Reduta; 4 decembrie – București, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” ; 5 decembrie – Craiova, Filarmonica Oltenia; 10 decembrie – Cluj-Napoca, Cinema Teatru „Florin Piersic”; 11 decembrie – Baia Mare, ATP Tech Center; 12 decembrie – Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor; 13 decembrie – Arad, Filarmonica de Stat; 17 decembrie – Focșani, Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”; 29 decembrie – Tg. Mureș, Palatul Culturii.

Biletele pentru spectacole se găsesc pe www.iabilet.ro.

Proiectul cultural „NOAPTEA DE-A FI OM”, ce dorește să fie o colecție de evenimente festive, în luna Crăciunului, aparține Asociației Culturale A. Păunescu, fiind promovat prin disponibilitatea partenerilor media din fiecare oraș, având alături revista „Flacăra lui Adrian Păunescu” și contând pe sprijin din partea Băncii Transilvania.

Poezia există! Poezia învinge!

„Asta-i noaptea de-a fi om/Și toți plopii sunt cu soț,/E cu noi și Dumnezeu,/Noaptea asta suntem toți.” A. Păunescu

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