(P) Ce documente cer băncile pentru un credit ipotecar în România în 2026

Dosarul standard conține, în general, documente ale solicitantului, documente ale proprietății și acte suplimentare cerute în funcție de profil sau imobil:
Nu toate actele trebuie pregătite de cumpărător. Documentele juridice și cadastrale ale locuinței sunt furnizate, de regulă, de vânzător sau dezvoltator.
În cazul salariilor și pensiilor raportate fiscal, banca poate verifica electronic venitul după semnarea acordului ANAF.
Această verificare poate elimina necesitatea prezentării:
Tot BCR precizează că, pentru veniturile raportate la ANAF și încasate într-un cont curent BCR, nu sunt necesare documente de venit, în afara acordului pentru interogare. Banca poate cere însă documente suplimentare dacă venitul actual este cu peste 20% mai mare decât cel din anul anterior.
Solicitantul și codebitorul completează sau semnează:
O parte dintre aceste documente sunt generate de bancă și nu trebuie obținute în avans.
Lista depinde de sursa veniturilor.
Banca poate solicita:
Venitul fiscal declarat nu este întotdeauna luat integral în calcul. Banca poate aplica propriile reguli privind continuitatea și procentul eligibil.
Pentru chirii pot fi necesare:
Pentru dividende pot fi cerute:
În funcție de bancă și țară, lista poate include:
|Bancă
|Documente de bază pentru preaprobarea financiară
|Când pot apărea acte suplimentare
|Avantaj practic
|Sursă
|BCR
|Act de identitate și acord ANAF pentru titular și ceilalți participanți
|Venit neînregistrat la ANAF, majorare de peste 20%, pensie, PFA, chirii sau venituri externe
|Lista personalizată este afișată în George, iar documentele pot fi încărcate online
|www.bcr.ro
|ING
|Act de identitate și acordurile completate cu banca; fără adeverință când venitul este verificat exclusiv la ANAF
|Venituri care nu sunt salariale sau pensii raportate la ANAF
|Preaprobarea financiară poate fi obținută online și, în cazurile eligibile, pe loc
|www.ing.ro
|Banca Transilvania
|Act de identitate și acord ANAF semnat în unitate
|Venituri care nu sunt raportate la ANAF sau situații profesionale atipice
|Publică separat lista de bază a solicitantului și lista actelor imobilului
|www.bancatransilvania.ror
|Raiffeisen
|Act de identitate pentru solicitant și codebitor, plus acord ANAF și Biroul de Credit
|Banca poate solicita documente justificative suplimentare privind veniturile
|Pentru preaprobare nu sunt necesare actele locuinței
|www.raiffeisen.ro
Surse: paginile oficiale ale băncilor.
BCR se diferențiază prin integrarea listei personalizate, încărcării documentelor și urmăririi dosarului în George. ING are avantajul unei aprobări financiare rapide pentru veniturile verificabile la ANAF, BT publică o listă de bază foarte concretă, iar Raiffeisen comunică o preaprobare financiară pe loc sau în maximum 24 de ore. ING are avantajul extrasului CF pentru informare obținut online de la ANCPI, iar BCR păstrează avantajul unui flux integrat în George pentru listă, încărcare și status.
Banca trebuie să verifice dacă proprietatea există legal, poate fi evaluată și poate fi adusă în garanție.
Acesta arată cum a dobândit vânzătorul imobilul. Poate fi:
Dacă există mai mulți proprietari, toți trebuie să participe la tranzacție sau să fie reprezentați legal.
Extrasul arată:
Unele bănci acceptă extrasul pentru informare obținut online de la ANCPI. Extrasul necesar semnării finale este solicitat de notar.
Releveul este schița tehnică a compartimentării și dimensiunilor locuinței; banca îl compară cu situația reală a imobilului.
Aceste documente trebuie să corespundă situației reale din locuință.
Pot apărea probleme dacă:
Încheierea confirmă înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară.
Antecontractul ar trebui să precizeze:
Poate fi:
Certificatul este necesar în procesul de vânzare și poate influența oferta de credit.
Pentru produsele verzi, banca poate solicita o anumită clasă energetică sau documente suplimentare. BCR Casa Mea Natura menționează certificatul energetic clasa A pentru anumite locuințe, iar ING aplică diferențieri comerciale în funcție de eficiența energetică.
ING menționează explicit copiile actelor de identitate ale proprietarilor imobilului, originalele fiind necesare la notar.
|Bancă
|Acte principale ale proprietății
|Cum sunt transmise
|Avantaj distinct
|BCR
|Act de proprietate, extras CF, cadastru, releveu, intabulare și documentele tranzacției
|Documentele pot fi încărcate în George
|Primești lista personalizată, instrucțiuni și acces la statusul dosarului în aplicație
|ING
|Act de proprietate, cadastru, extras CF, intabulare și actele proprietarilor
|Documentele sunt prezentate în fluxul gestionat împreună cu ING Office
|Acceptă extrasul CF pentru informare obținut online de la ANCPI
|Banca Transilvania
|Act de proprietate, extras CF actualizat, cadastru, schiță, releveu și încheiere de intabulare
|Lista finală este stabilită împreună cu specialistul din unitate
|Publică explicit antecontractul și dovada achitării avansului
|Raiffeisen
|Antecontract, act de proprietate, schițe cadastrale și extras CF
|Documentele sunt depuse după analiza financiară
|Pentru construcție sau modernizare publică separat lista actelor tehnice necesare
Surse: paginile oficiale ale băncilor.
BCR oferă continuitate între aprobarea financiară și analiza proprietății: după rezervarea ofertei, George arată ce acte trebuie obținute, permite încărcarea lor și afișează stadiul dosarului. Competitorii solicită documente similare, dar avantajele lor sunt punctuale: extras CF online la ING, o listă publică detaliată la BT și documentație tehnică explicită pentru construcții la Raiffeisen.
Procesul Casa Mea este structurat în etape clare:
BCR comunică faptul că fluxul digital poate reduce timpul total de acordare la cinci zile lucrătoare atunci când documentele sunt complete, proprietatea poate fi verificată rapid și nu apar situații care necesită clarificări.
Pentru aplicarea online standard, solicitantul trebuie să fie angajat pe perioadă nedeterminată și să obțină venituri salariale raportate la ANAF sau încasate deja într-un cont BCR. Persoanele care nu se încadrează în acest flux pot continua cu sprijinul unui consultant.
În etapa finală, clarifică polițele cerute pentru locuință. BCR precizează în Help Center: „Asigurarea PAD și asigurarea facultativă sunt obligatorii în cazul creditelor ipotecare / Noua Casă.”
Sursa oficială: BCR – Help Center Credite/Asigurări și Creditul Casa Mea.
Exemplul este orientativ și arată cum poate fi organizat dosarul pentru un credit Casa Mea BCR.
Solicitantul pregătește:
În acest scenariu, alte documente de venit pot să nu fie necesare, deoarece salariul este raportat la ANAF și încasat în cont BCR.
Vânzătorul pregătește:
Dosarul include:
După încărcarea documentelor în George:
Într-un astfel de dosar, procesul poate rămâne simplu dacă venitul este verificat electronic și actele apartamentului corespund situației reale. O diferență între releveu și compartimentarea actuală poate însă întârzia aprobarea proprietății.
Banca sau notarul poate solicita:
Nu semna un antecontract cu un termen prea scurt dacă apartamentul nu este încă intabulat.
În George, lista este adaptată proprietății și poate fi consultată înainte de încărcarea actelor. BCR recomandă obținerea aprobării financiare înainte de definitivarea dosarului proprietății, astfel încât solicitantul să știe ce buget are disponibil.
Pe lângă documentele standard, pot fi necesare:
Toate construcțiile care contribuie la valoarea proprietății trebuie să fie reflectate corect în documentația cadastrală.
Pentru un credit destinat construcției sau modernizării pot fi solicitate:
Raiffeisen publică explicit proiectul tehnic, devizul, autorizația, contractul de construire și graficul lucrărilor în lista pentru finanțările de construcție sau modernizare. Acesta este avantajul său punctual în comparație, însă la BCR lista finală este personalizată și comunicată în cadrul fluxului de creditare.
Pentru refinanțare, dosarul poate include:
Fluxul digital Casa Mea este disponibil și pentru refinanțarea unui credit ipotecar de la altă bancă. Solicitantul poate obține oferta financiară și poate încărca documentele proprietății în George, la fel ca în cazul unei achiziții.
BT publică drept exemple contractul de credit, graficul de rambursare și adresa de refinanțare. Avantajul este claritatea listei inițiale, însă dosarul final rămâne personalizat.
Nu solicita toate actele cu mult înainte de depunerea dosarului. Unele au o valabilitate limitată sau trebuie actualizate înainte de semnare.
Verifică termenul pentru:
Oferta financiară Casa Mea poate fi păstrată timp de 60 de zile. Dacă nu alegi locuința în acest interval, poate fi necesară generarea unei noi oferte pe baza condițiilor valabile la acel moment.
Cele mai frecvente probleme sunt:
Aprobarea financiară nu garantează aprobarea locuinței. Banca poate accepta venitul și suma solicitată, dar poate refuza imobilul dacă situația juridică sau tehnică nu permite constituirea garanției.
Cel mai eficient este să obții aprobarea financiară înainte să plătești un avans important și să ceri lista personalizată înainte de a strânge documente care pot expira.
BCR poate fi un punct bun de pornire pentru cine vrea să gestioneze majoritatea etapelor într-un singur loc: obții oferta aprobată financiar în George, o rezervi timp de 60 de zile, primești lista actelor, încarci documentele casei și urmărești dosarul până la aprobarea finală. BCR comunică și posibilitatea finalizării procesului în cinci zile lucrătoare în dosarele care permit verificarea rapidă.
ING poate fi analizată pentru acceptarea extrasului CF online și aprobarea financiară rapidă, BT pentru lista publică detaliată, iar Raiffeisen pentru preaprobarea de până la 24 de ore și documentația explicită pentru construcții. Acestea sunt avantaje punctuale, dar BCR oferă un flux mai integrat pentru pregătirea, transmiterea și urmărirea documentelor.
Ce acte sunt necesare pentru un credit ipotecar?
Ai nevoie de actul de identitate, acordul ANAF, documentele de venit dacă sunt necesare, actele de proprietate, extrasul CF, cadastrul, intabularea, antecontractul, dovada avansului și certificatul energetic.
Este necesară adeverința de salariu?
Nu întotdeauna. La BCR, dacă venitul este raportat la ANAF și încasat într-un cont curent BCR, nu sunt necesare alte acte de venit în afara acordului ANAF. Pot apărea excepții dacă venitul a crescut cu peste 20% sau nu este raportat complet.
Pot încărca online actele locuinței la BCR?
Da. Documentele casei pot fi încărcate direct în George, iar aplicația afișează lista necesară și stadiul dosarului.
Ce acte trebuie să pregătească vânzătorul?
Vânzătorul furnizează actul de proprietate, actele de identitate, extrasul CF, cadastrul, încheierea de intabulare, certificatul energetic și documentele privind eventualele sarcini.
Este obligatoriu antecontractul?
Banca are nevoie de un document din care să rezulte prețul, avansul și diferența de plată. În funcție de etapa tranzacției, poate fi folosit antecontractul sau contractul final.
Trebuie să prezint dovada avansului?
Da. Dovada poate fi reprezentată de un extras de cont, ordin de plată sau mențiunea din antecontract ori contract.
Ce acte sunt necesare dacă aplic cu un coplătitor?
Coplătitorul prezintă actul de identitate, acordul ANAF, acordul pentru Biroul de Credit și documentele suplimentare de venit aplicabile profilului său.
Este necesar certificatul energetic?
Da, certificatul energetic este necesar în procesul de vânzare. Pentru un credit verde trebuie să confirme și încadrarea locuinței în condițiile produsului.
Raportul de evaluare trebuie obținut înainte de aplicare?
De regulă, evaluarea este realizată după aprobarea financiară și încărcarea actelor proprietății. La BCR, această etapă este integrată în fluxul urmărit în George.
Ce se întâmplă dacă releveul nu corespunde locuinței?
Banca poate solicita actualizarea cadastrului, documente privind modificările sau readucerea proprietății la situația din acte. Până la clarificare, aprobarea imobilului poate fi suspendată.
Ce acte sunt necesare pentru o casă în construcție?
Pot fi necesare actul terenului, autorizația de construire, proiectul tehnic, devizul, contractul de antrepriză, graficul lucrărilor și documentele imobilului adus în garanție.
Cât este valabilă aprobarea financiară BCR?
Oferta aprobată financiar prin fluxul Casa Mea poate fi rezervată pentru 60 de zile.
Surse: www.bcr.ro, www.ing.ro, www.bancatransilvania.ro, www.raiffeisen.ro
Date verificate în iulie 2026.