(P) Ce jocuri duc RTX 4060 la limită?

Există jocuri care duc RTX 4060 la limită? Da! Iar asta înseamnă că RTX 4060 nu mai poate livra 60+ fps, sau oricât dorești tu, la setări aproape maxime sau maxime și o rezoluție mare. Nu fără compromisuri. Aceste compromisuri pot avea legătură cu procesarea grafică, umbre, iluminare, pot duce la consum mai mare de VRAM și multe altele. Așadar, haide să vezi care sunt jocurile care duc la limită RTX 4060.
Chiar dacă este o placă grafică foarte puternică, rtx 4060 are limitele ei. Tocmai de aceea este important să vedem care sunt cele mai provocatoare jocuri pentru RTX 4060 și ce titluri împing performanțele la limită.
În rândurile care urmează vom vorbi despre câteva jocuri care duc RTX 4060 la limită, conform rezultatelor din benchmark-uri, recenziilor și testelor efectuate de gameri.
Cyberpunk 2077
The Last of Us Part I
Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West
Red Dead Redemption 2
Total War: Warhammer III
Dying Light 2
Hitman 3
Care sunt factorii care limitează RTX 4060? Din ce cauză, chiar dacă poate atinge performanțe extrem de bune, RTX 4060 nu este un GPU perfect, care să facă față tuturor jocurilor?
Din următoarele câteva motive, după cum urmează:
Are memorie VRAM 8GB – deși 8GB sunt decenți pentru 1080p la setări mari, în cazul texturilor mari, când există extrem de multe detalii, RTX 4060 devine restrictivă. Din cauza celor 8GB de RAM apare în cazul RTX 4060 în jocurile foarte solicitante și efectul de bottleneck
Lățimea de bandă și magistrala memoriei – cu 128‑bit bus și 272 GB/s, așa cum indică unele surse, pentru RTX 4060, la cereri mari memoria poate fi pusă la încercare
Performanță shader și procesoare grafice – detalii complexe, umbre volumetrice, iluminare globală, reflexii, toate acestea cer putere de procesare. Dacă jocul utilizează intens aceste componente, RTX 4060 se apropie de limite
Ray tracing și efecte avansate – ray tracing-ul costă mult. Dacă activezi RT complet și alte efecte precum reflexii, umbre, iluminare global fără upscaling, performanța RTX 4060 scade semnificativ
Optimizarea jocului – un joc bine optimizat poate trage mult mai bine decât unul slab optimizat, chiar dacă arată similar. Titluri noi, experimentale, care nu sunt finisate optim pot crea situații severe pentru GPU mai modest
CPU și alte componente – nu e suficient ca RTX 4060 să fie puternică, dacă restul sistemului și componentelor ca memoria, CPU-ul și spațiul de stocare nu pot ține pasul. Astfel apar blocaje sau efectul de bottleneck.
Limitările le vei simți când fps scade foarte mult, chiar dacă media lor pare bună. De asemenea, când:
Activând ray tracing, umbre mari, reflexii, detalii la maxim, volumetrice sau jucând în care există detalii dense ca orașe, spații interioare mari, zone aglomerate duci RTX 4060 la limită.
RTX 4060 este o placă grafică foarte solidă pentru gaming la 1080p cu setări mari sau ultra în multe cazuri. Dar limitele sale devin evidente dacă urci rezoluția, adaugi efecte complexe, activezi ray tracing complet ori alegi jocuri care sunt foarte noi și care pun presiune pe VRAM și shader power.
