(P) Ce jocuri duc RTX 4060 la limită?

10 nov. 2025, 14:00, Diverse
Există jocuri care duc RTX 4060 la limită? Da! Iar asta înseamnă că RTX 4060 nu mai poate livra 60+ fps, sau oricât dorești tu, la setări aproape maxime sau maxime și o rezoluție mare. Nu fără compromisuri. Aceste compromisuri pot avea legătură cu procesarea grafică, umbre, iluminare, pot duce la consum mai mare de VRAM și multe altele. Așadar, haide să vezi care sunt jocurile care duc la limită RTX 4060.

Care sunt cele mai provocatoare jocuri pentru RTX 4060?

Chiar dacă este o placă grafică foarte puternică, rtx 4060 are limitele ei. Tocmai de aceea este important să vedem care sunt cele mai provocatoare jocuri pentru RTX 4060 și ce titluri împing performanțele la limită.

  • jocurile open world masive: din cauza texturilor de foarte înaltă rezoluție, a zonelor foarte vaste, extrem de bogate în detalii și pentru că există multe obiecte la vedere. Aici se încadrează jocuri ca Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West
  • jocurile care folosesc tehnici avansate: din cauza path tracing-ului, a iluminării globale dinamice și a volumetricelor complexe
  • jocurile cu ray tracing agresiv: din cauza reflexiilor foarte realiste, a umbrelor extrem de detaliate, a iluminării puternice
  • jocurile care nu sunt bine optimizate sau care pun presiune pe VRAM: 8 GB este chiar limita
  • jocurile noi de tip AAA: din cauză că au nevoie de un hardware mai puternic, iar în cazul unei plăci ca RTX 4060 trebuie să faci compromisuri pentru a le putea juca

Exemple de jocuri duc RTX 4060 la limită

În rândurile care urmează vom vorbi despre câteva jocuri care duc RTX 4060 la limită, conform rezultatelor din benchmark-uri, recenziilor și testelor efectuate de gameri.

Cyberpunk 2077

  • acesta, poate oferi 70‑85 fps în testele multiple, fără ray tracing, cu detalii înalte, la 1080p
  • dacă, în schimb, alegi să activezi ray tracing sau alegi să mergi pe texturi foarte mari, RTX 4060 va începe să lase de dorit. Pentru a menține fluiditatea, va fi nevoie fie să reduce unele setări, fie să apelezi la DLSS sau o tehnologie similară

The Last of Us Part I

  • acest titlu se numără printre cele care pun presiune pe 8 GB VRAM la setări ultra, texturi mari, detalii multiple
  • pe 1080p se descurcă decent, dar 1% lows pot suferi, iar la 1440p deja trebuie să mai reduci unele setări sau să activezi upscaling

Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West

  • deși sunt jocuri foarte bine optimizate, când ajungi la detalii maxime și rezoluții mai mari, RTX 4060 e forțat să cedeze, astfel trebuie să faci unele compromisuri

Red Dead Redemption 2

  • un alt exemplu des invocat când se testează limitele grafice ale RTX 4060, care la 1080p și setări ultra, RTX 4060 poate sta în jur de 70‑80 fps în medie, dar 1% lows pot scădea semnificativ
  • la 1440p, deja devine provocator să păstrezi toate detaliile maxime, mai ales fără upscaling

Total War: Warhammer III

  • strategie la scară mare cu multe unități, multe efecte vizuale pe ecran
  • RTX 4060 se descurcă, dar în zone aglomerate sau cu multe efecte de particule, nu atinge performanțele pe care și le doresc jucătorii

Dying Light 2

  • un joc cu multe efecte, iluminare dinamică, particule, umbre complexe
  • în testele de benchmark, RTX 4060 livrează aproximativ 80 fps la 1080p, dar la 1440p intră într-o zonă mai fragilă

Hitman 3

  • un joc care poate fi optimizat bine, dar la rezoluții mari și detalii mari, limitele RTX 4060 devin evidente

Factorii care duc RTX 4060 la limită

Care sunt factorii care limitează RTX 4060? Din ce cauză, chiar dacă poate atinge performanțe extrem de bune, RTX 4060 nu este un GPU perfect, care să facă față tuturor jocurilor?

Din următoarele câteva motive, după cum urmează:

Are memorie VRAM 8GB – deși 8GB sunt decenți pentru 1080p la setări mari, în cazul texturilor mari, când există extrem de multe detalii, RTX 4060 devine restrictivă. Din cauza celor 8GB de RAM apare în cazul RTX 4060 în jocurile foarte solicitante și efectul de bottleneck

Lățimea de bandă și magistrala memoriei – cu 128‑bit bus și 272 GB/s, așa cum indică unele surse, pentru RTX 4060, la cereri mari memoria poate fi pusă la încercare

Performanță shader și procesoare grafice – detalii complexe, umbre volumetrice, iluminare globală, reflexii, toate acestea cer putere de procesare. Dacă jocul utilizează intens aceste componente, RTX 4060 se apropie de limite

Ray tracing și efecte avansate – ray tracing-ul costă mult. Dacă activezi RT complet și alte efecte precum reflexii, umbre, iluminare global fără upscaling, performanța RTX 4060 scade semnificativ

Optimizarea jocului – un joc bine optimizat poate trage mult mai bine decât unul slab optimizat, chiar dacă arată similar. Titluri noi, experimentale, care nu sunt finisate optim pot crea situații severe pentru GPU mai modest

CPU și alte componente – nu e suficient ca RTX 4060 să fie puternică, dacă restul sistemului și componentelor ca memoria, CPU-ul și spațiul de stocare nu pot ține pasul. Astfel apar blocaje sau efectul de bottleneck.

Limitările le vei simți când fps scade foarte mult, chiar dacă media lor pare bună. De asemenea, când:

  • activarea ray tracing scade drastic performanța, iar tu trebuie să reduci umbre, reflexii sau detalii
  • trecerea la 1440p cere să reduci texturile sau setările pentru a păstra fluiditatea
  • în zone aglomerate, de impact, RTX 4060 începe să sufere și apar stuttere, sacadări temporare
  • memoria video VRAM atinge limita, iar jocul începe să descarce și să reîncarce texturi, vor apărea artefacte sau te vei confrunta cu scăderi ale performanței

Activând ray tracing, umbre mari, reflexii, detalii la maxim, volumetrice sau jucând în care există detalii dense ca orașe, spații interioare mari, zone aglomerate duci RTX 4060 la limită.

RTX 4060 este o placă grafică foarte solidă pentru gaming la 1080p cu setări mari sau ultra în multe cazuri. Dar limitele sale devin evidente dacă urci rezoluția, adaugi efecte complexe, activezi ray tracing complet ori alegi jocuri care sunt foarte noi și care pun presiune pe VRAM și shader power.

Sursă foto – pexels.com

