Iranul amenință cu închiderea Strâmtorii Ormuz „pentru totdeauna”

Regimul iranian a amenințat comunitatea internațională cu un scenariu sumbru pentru comerțul internațional. Ebrahim Azizi, deputat în Parlament și președintele comitetului parlamentar pentru securitate națională și politică externă, a avertizat statele din Golful Persic să nu sprijine proiectul de rezoluție al ONU privind asigurarea navigabilității în Strâmtoarea Ormuz.

„Avertizăm guvernele, inclusiv ale micilor state, precum Bahrain, că sprijinirea rezoluției promovate de SUA va avea consecințe grave. Strâmtoarea Ormuz este o arteră vitală de aprovizionare, nu riscați să o închideți pentru voi înșivă PE VECI!”, a scris Ebrahim Azizi într-o postare pe X.

Trump vrea să elibereze strâmtoarea cu orice preț

Între timp, Donald Trump și-a schimbat poziția în încercarea de a pune capăt războiului împotriva Iranului: Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă din nou cu orice preț, iar negocierile complexe privind programul nuclear și cel privind rachetele de croazieră ale Teheranului sunt gata să fie amânate pentru mai târziu. Cu toate că Trump subliniază iar și iar că distrugerea programului nuclear al Iranului este principala cauză a conflictului din Orientul Mijlociu, eliberarea strâmtorii, din cauza rolului său esențial în furnizarea de petrol și gaze, a devenit o chestiune mult mai urgentă. Iar aceasta este o pârghie importantă de presiune a Teheranului în eforturile diplomatice continue.

Pe fondul creșterii prețurilor la energie, Secretarul de Stat Marco Rubio le-a spus jurnaliștilor în această săptămână că Washingtonul dorește să amâne propriile negocieri pentru a asigura din nou navigația în Strâmtoarea Ormuz.

Ce presupune rezoluția ONU

Statele Unite, împreună cu alți parteneri din Golf (precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar sau Bahrain), au propus recent o nouă rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU pentru a securiza navigația în Strâmtoarea Ormuz.

Acest proiect este o versiune revizuită a celui care a fost respins anterior prin veto de Rusia și China în luna aprilie. Noul text a eliminat referirea la Capitolul VII din Carta ONU, care ar fi autorizat folosirea forței militare, încercând astfel să evite din nou un veto. Deși textul a fost modificat, se așteaptă ca Moscova și Beijing să folosească din nou dreptul de veto.

Potrivit noului proiect depus, Statele Unite au solicitat Iranului următoarele puncte:

  • Oprirea imediată a atacurilor cu drone și rachete asupra navelor comerciale
  • Înlăturarea minelor marine și dezvăluirea locației acestora pentru a permite o navigație sigură;
  • Renunțarea la taxa de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz;
  • Cooperarea pentru stabilirea unui coridor umanitar pentru transportul de produse vitale, precum îngrășămintele.

