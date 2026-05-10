Cum a fost sărbătorită Ziua Regală la București

Bucureștiul a marcat duminică sărbătoarea națională de 10 Mai, zi cu triplă semnificație istorică ce unește începutul domniei lui Carol I, Independența de Stat și încoronarea primului rege al țării. Evenimentele au cuprins trei ceremonii militare și regale de amploare, la care au participat oficiali ai statului, reprezentanți ai Armatei și membri ai Consiliului Regal.

Omagiul eroilor și independenței la Monumentul Patriei

Prima ceremonie a zilei a avut loc în fața Universității Naționale de Apărare, unde MApN a organizat un eveniment dedicat Zilei Independenței Naționale. Principele Radu a depus o coroană de flori în numele Majestății Sale Margareta.

Flori la bustul Regelui Mihai I

Manifestările au continuat în Piațeta Regelui, unde a fost omagiată memoria Regelui Mihai I. Reprezentanții Casei Majestății Sale au depus flori la bustul ultimului suveran al României.

Simbolul regalității celebrat în Piața Palatului

Ultimul punct al ceremoniilor din Capitală a fost Piața Palatului Regal, locul unde se află statuia Regelui Carol I. Delegația regală a depus flori la picioarele monumentului celui care a adus independența statului român.

