Prima pagină » Actualitate » Cum a fost sărbătorită Ziua Regală la București

Cum a fost sărbătorită Ziua Regală la București

Bianca Dogaru
Cum a fost sărbătorită Ziua Regală la București
Galerie Foto 12
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Bucureștiul a marcat duminică sărbătoarea națională de 10 Mai, zi cu triplă semnificație istorică ce unește începutul domniei lui Carol I, Independența de Stat și încoronarea primului rege al țării. Evenimentele au cuprins trei ceremonii militare și regale de amploare, la care au participat oficiali ai statului, reprezentanți ai Armatei și membri ai Consiliului Regal.

Omagiul eroilor și independenței la Monumentul Patriei

Prima ceremonie a zilei a avut loc în fața Universității Naționale de Apărare, unde MApN a organizat un eveniment dedicat Zilei Independenței Naționale. Principele Radu a depus o coroană de flori în numele Majestății Sale Margareta.

Flori la bustul Regelui Mihai I

Manifestările au continuat în Piațeta Regelui, unde a fost omagiată memoria Regelui Mihai I. Reprezentanții Casei Majestății Sale au depus flori la bustul ultimului suveran al României.

Simbolul regalității celebrat în Piața Palatului

Ultimul punct al ceremoniilor din Capitală a fost Piața Palatului Regal, locul unde se află statuia Regelui Carol I. Delegația regală a depus flori la picioarele monumentului celui care a adus independența statului român.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe