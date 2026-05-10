Miruță, taxat pentru ultima apariție la Târgu Jiu. „Zero pe linie. Nimic pentru Gorj, nimic pentru gorjeni”

Ministrul Radu Miruță este aspru criticat de jurnalistul gorjean, Narcis Daju, după ce șeful de la Apărare a participat la un eveniment oficial. Potrivit ziaristului, Miruță s-ar fi folosit de funcția pe care o ocupă pentru propriul său orgoliu politic, fără să-l preocupe soarta cetățenilor.

„Miruță a venit împăiat și plin de el la incă o ceremonie, la Târgu Jiu. În rest, zero pe linie. Nimic pentru Gorj, nimic pentru gorjeni”, comentează, revoltat, jurnalistul din Gorj.

Jurnalistul îi reproșează ministrului, Radu Miruță, fost deputat de Gorj, că nu a făcut nimic concret pentru localnici.

„Ce face un om de bună credință în primele 5 minute după ce e numit ministru? Dar ca vicepremier?

E simplu: mișcă ceva înspre bine, pentru ai lui, pentru cei de-acasă.

Nu există politician care dincolo de gândurile de înavuțire personală să nu aibă în cap si 2-3 lucruri pentru cei mulți, pe care să le rezolve când va ajunge la butoane, când va depinde numai și numai de el”, este de părere Narcis Daju.

De asemenea, jurnalistul că s-a folosit de funcția pe care a ocupat-o în cadrul USR Gorj, pentru a accede la poziții mai înalte și nu l-a interesat soarta gorjenilor pe care i-a lăsat în urmă.

„Miruță fuge de Gorj și de gorjeni de aproape un an, de când a ajuns ministru și, apoi, vicepremier.

E dovada supremă a lipsei lui desăvârșite de caracter și a nerușinării lui fără margini.

Cât despre USR Gorj… S-a ales praful… Știți vreun membru USR Gorj promovat de Miruță în ultimul an? Nu. El și numai el. Atât”, mai adaugă Narcis Daju.

Ministrul Radu Miruță l-a dat în judecată pe jurnalistul Narcis Daju, pe vremea când oficialul de la Apărare, era un simplu deputat local din USR, notează apador.org.

Ceea ce l-a înfuriat pe Miruță au fost comentariile lui Deju cu privire la un clip, în care deputatul își prezenta părinții și făcea aluzie la „originile sale umile”.

În acest proces Daju a adus acuzații grave judecătoarei din prima instanță, de la Tribunalul Olt. Jurnalistul a susținut că magistrata s-ar fi antepronunțat, că ar fi șters încheierea de ședință publicată în sistem și că ar fi înlocuit-o cu alta mai puțin compromițătoare.

