Atac asupra unei biserici din Argeș. Un bărbat a distrus o pictură veche de sute de ani cu sapa

Bianca Dogaru
Un bărbat de 49 de ani a fost reținut de polițiști după ce a vandalizat Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Ciocănăi, județul Argeș. Individul a distrus cu o sapă o fresca exterioară rară din 1863, cunsocută sub numele „Moartea răzănd”. Suspectul a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și capturat ulterior în Pitești.

Atacul a vizat peretele sudic al bisericii, unde se afla o pictură religioasă atipică. Fresca din secolul XIX înfățișa Moartea în timp ce râdea. Direcția Județeană pentru Cultură Argeș confirmă importanța acestei opere.

Suspectul, fără discernământ

Polițiștii din Argeș l-au localizat pe suspect pe străzile din Pitești. Agresorul e originar din Constanța și a fost reținut pentru 24 de ore. Primele date din anchetă indică faptul că acesta nu a avut discernământ în momentul faptei.

„Urmează ca în cursul zilei de astăzi, 10 mai, acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi a tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită şi luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Biserica „Sfântul Nicolae” este un punct de referință pentru comunitatea locală. Ea a fost ridicată între anii 1837-1840 pe locul unui lăcaș de lemn incendiat de otomani. Loviturile mecanice au înlăturat stratul de pictură original. Specialiștii avertizează că refacerea operei de acum 163 de ani este aproape imposibilă.

