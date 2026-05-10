Spectacol total în Piața Kossuth din Budapesta: Un viitor ministru din Guvernul lui Magyar a încântat din nou mulțimea cu mișcările sale de dans

Sursă foto: Dr. Hegedűs Zsolt
Politicianul maghiar care a făcut titluri în presa internațională cu dansul său, după victoria prtidului Tisza la alegrile parlamentare din Ungaria de pe 12 aprilie, revine în atenția publicului. Zsolt Hegedűs, noul ministru al Sănătății din Guvernul Magyar, și-a repetat celebrele mișcări de dans pe treptele Parlamentului de la Budapesta, relatează Index.

Deși Hegedűs spusese anterior că dansul era un eveniment singular, după sesiunea inaugurală a noului parlament, el și-a repetat faimoasele mișcări de dans pe treptele Parlamentului din Piața Kossuth, spre încântarea maghiarilor. Apoi a invitat alți câțiva membri ai parlamentului sa i se alăture.

Zsolt Hegedűs a devenit o senzație pe internet după ce o înregistrare video cu el, filmată în noaptea alegerilor parlamentare din 2026, a făcut literalmente înconjurul lumii. Pe scena amenajată pe cheiul Buda, politicianul din domeniul sănătății a sărbătorit victoria cu un dans de bucurie extrem de „liber și energic“.

Politicianul, în vârstă de 56 de ani, îmbrăcat într-o cămașă închisă la culoare, și-a îmbrățișat atunci colegii de partid care îl înconjurau pe scena amenajată în Piața Batthyány, apoi a prins un elan neașteptat, și-a ridicat brațul drept, de parcă ar fi avut o chitară invizibilă, apoi s-a învârtit, a sărit și a început să danseze.

Sâmbătă, mulți maghiari așteptau cu nerăbdare noul dans al „baronului petrecerilor”. După învestirea lui Péter Magyar și a noului guvern, a început o petrecere grandioasă, de data aceasta în Piața Lajos Kossuth.

Atmosfera era deja euforică la fața locului, dar de îndată ce cântăreața britanică Jalja a interpretat live piesa pe care Zsolt Hegedűs a dansat în seara zilei de 12 aprilie, mulțimea a înnebunit cu adevărat: cei care ieșeau din mulțime se întorceau, iar cei care stăteau de vorbă între ei căutau imediat ecranul. Ministrul sănătății din guvernul Tisza a dat startul petrecerii cu mișcările sale devenite iconice.

