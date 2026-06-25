(P) Ce să iei cu tine la camping? Ghid practic pentru călătorii începători

Vacanța la camping este opțiunea ideală pentru cei care apreciază contactul cu natura, libertatea și independența. Indiferent dacă plecăm pentru un weekend cu cortul sau planificăm un sejur mai lung în mijlocul naturii, pregătirea corespunzătoare este baza unei excursii reușite. Cheia succesului constă într-o listă bine gândită cu lucrurile pe care trebuie să le luăm cu noi. Îți prezentăm ce ar trebui să facă parte din echipamentul de camping pentru ca escapada ta să fie confortabilă, sigură și plăcută.

Fără acestea nu se poate. Echipamentul de bază

Înainte de a intra în detaliile planificării șederii noastre în natură, trebuie să ne asigurăm că avem tot ce este necesar pentru a petrece noaptea sub cerul liber. Baza oricărui camping o reprezintă corturi pentru întreaga familie . Cel mai bun este cel pe care l-am testat deja anterior. În plus, acesta trebuie să fie impermeabil și adaptat numărului de participanți. La fel de important este și un loc confortabil pentru dormit. Aici vine în ajutor o saltea gonflabilă pentru două persoane, care nu ocupă mult spațiu și nu este grea, dar oferă un confort incomparabil mai mare decât o saltea clasică din spumă. Merită să luăm și o pompă, de preferat electrică sau cu picior, un sac de dormit potrivit sezonului și o pătură. Este recomandat să avem la noi și o lanternă frontală, un power bank, un scaun de camping și o masă pliabilă. Să nu uităm de aragazul pe gaz sau de arzătorul turistic, de veselă și de chibrituri sau brichetă. Un set pentru gătit și ustensilele de bază pentru bucătărie se vor dovedi, de asemenea, foarte utile.

Rucsac sau valiză – în ce să ne facem bagajele?

Mulți turiști aflați la început de drum își pun întrebarea în ce să își facă bagajele pentru camping. Este mai potrivit un rucsac sau o valiză? Totul depinde de tipul excursiei. Dacă planificăm un camping la care ajungem cu mașina direct la destinație, putem alege fără probleme o valiză – este comodă, permite o organizare ușoară, iar accesul la lucruri este rapid. În schimb, dacă intenționăm să ne deplasăm pe jos sau să folosim transportul public, un rucsac turistic va fi cu siguranță o alegere mai bună. Un model bine ales ar trebui să aibă bretele reglabile, centură lombară și compartimente care facilitează organizarea bagajelor. De asemenea, este recomandat să îl protejăm cu o husă impermeabilă. Indiferent de metoda de împachetare, este util să folosim saci de vidat sau organizatoare pentru haine, care ajută la economisirea spațiului.

Cumpărăturile înainte de plecare – la ce merită să ne gândim?

Înainte de a porni la drum, merită să facem o listă detaliată de cumpărături. Pe lângă lucrurile evidente, precum alimentele și apa, trebuie să ne ocupăm și de accesoriile mici, dar indispensabile. În trusa de prim ajutor ar trebui să se găsească plasturi, medicamente împotriva durerii, produse împotriva țânțarilor și căpușelor, cremă cu factor de protecție UV și soluții de dezinfectare. Dacă locul de camping este departe de magazine, este bine să luăm produse cu termen lung de valabilitate – conserve, cereale, paste și mâncăruri gata de încălzit. Să nu uităm nici de o cantitate suficientă de apă potabilă și de recipiente pentru depozitarea acesteia. De asemenea, este util să avem saci pentru gunoi, prosoape din microfibră cu uscare rapidă, hârtie igienică și șervețele umede, care sunt deosebit de practice în locurile fără acces la baie.