Prima pagină » Diverse » (P) Cerințe legale pentru certificatul energetic pentru clădiri

(P) Cerințe legale pentru certificatul energetic pentru clădiri

28 nov. 2025, 10:14, Diverse
(P) Cerințe legale pentru certificatul energetic pentru clădiri

Certificatul de performanță energetică a clădirilor a devenit un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară din România.

Fie că vorbim despre vânzare, închiriere construcțiile noi, acest document oferă informații concrete despre consumul energetic al unei clădiri și despre impactul acesteia asupra mediului înconjurător.

Conform legislației în vigoare, certificatul energetic al clădirii trebuie elaborat de un auditor energetic pentru clădiri atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Documentul este valabil 10 ani de la data eliberării și conține informații detaliate despre performanța energetică a imobilului, inclusiv consumurile calculate de energie primară și finală, emisiile de CO2 și recomandări concrete pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Un aspect important introdus recent în legislație se referă la clădirile noi.

Începând cu 31 decembrie 2020, toate clădirile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero – concept cunoscut sub denumirea de NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Aceasta înseamnă că noile construcții trebuie să consume foarte puțină energie, iar minimum 30% din consumul total trebuie acoperit din surse regenerabile de energie.

Din acest procent, cel puțin 10% trebuie să provină din surse regenerabile amplasate la fața locului, iar restul de 20% din energie produsă din surse regenerabile certificată prin garanții de origine.

Pentru clădirile publice, cerințele au fost introduse chiar mai devreme – toate clădirile noi aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice recepționate după 31 decembrie 2018 trebuie să respecte standardele NZEB.

Această măsură demonstrează angajamentul statului român de a reduce consumul energetic al sectorului public și de a fi un exemplu pentru sectorul privat.

Ce informații conține certificatul energetic

Certificatul de performanță energetică este mult mai mult decât o simplă formalitate birocratică.

Documentul cuprinde o serie de indicatori tehnici care oferă o imagine completă asupra performanței energetice a clădirii.

Printre cei mai importanți indicatori se numără consumul total specific de energie primară, clasa energetică (de la A+ la G), indicele și clasa de emisii echivalent CO2, precum și consumul total specific de energie din surse regenerabile.

Un element important al certificatului îl reprezintă recomandările pentru reducerea consumurilor de energie.

Pentru clădirile existente, auditorul energetic evaluează starea actuală a imobilului și propune măsuri concrete de îmbunătățire a performanței energetice.

Aceste recomandări pot include izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor vechi, modernizarea sistemului de încălzire sau instalarea de panouri fotovoltaice.

Obligativitatea certificatului la vânzare sau închiriere

Legea este foarte clară în această privință: orice proprietar care vinde sau închiriază un imobil trebuie să prezinte certificatul energetic potențialului cumpărător sau chiriaș înainte de perfectarea contractului.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar, totodată, o copie a certificatului trebuie depusă la organul fiscal competent la data înregistrării contractului.

Această obligație nu este una simbolică – contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestor prevederi sunt supuse nulității relative, conform Codului civil.

Mai mult, în anunțurile de vânzare sau închiriere, proprietarii trebuie să precizeze informații din certificat cu privire la indicatorii de performanță energetică ai imobilului.

Certificatul energetic pentru clădirile noi

Pentru construcțiile noi, certificatul energetic face parte integrantă din procesul de recepție.

Acesta trebuie prezentat, în original, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție, devenind parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Un proces-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor care nu este însoțit de copia certificatului este nul de drept.

În cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul poate pune la dispoziția cumpărătorului date și informații referitoare la performanța energetică sub forma unui certificat preliminar, fără cod unic de identificare.

Ulterior, la recepția finală, se va elibera certificatul oficial cu cod unic.

Certificatul energetic pentru clădirile publice

Clădirile publice au obligații suplimentare: cele cu o suprafață utilă de peste 250 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice, precum și clădirile în care funcționează instituții care prestează servicii publice, trebuie să afișeze certificatul într-un loc accesibil și vizibil publicului.

Această măsură are un dublu scop: pe de o parte informează publicul cu privire la consumurile energetice, iar pe de altă parte mobilizează administratorii acestor clădiri în promovarea acțiunilor de creștere a performanței energetice.

Conducătorii instituțiilor publice au obligația de a acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului, dar și pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificat.

Costuri și sancțiuni

Costul unui certificat energetic variază în funcție de tarifele auditorului energetic, în general stabilite ținând seama de suprafața și complexitatea clădirii.

Nerespectarea obligațiilor privind certificatul energetic atrage sancțiuni contravenționale. Nedepunerea sau neafișarea certificatului, transmiterea de date incomplete sau eronate către autorități, precum și nerespectarea obligației de a preciza informații din certificat în anunțurile de vânzare sau închiriere sunt sancționate cu amenzi, în funcție de gravitatea faptei.

Recomandarea video

Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
De-a lungul vieții, creierul trece prin 5 „epoci”, arată un studiu amplu
SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
VIDEO 🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
11:30
🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese