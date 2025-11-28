(P) Cerințe legale pentru certificatul energetic pentru clădiri

Certificatul de performanță energetică a clădirilor a devenit un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară din România.

Fie că vorbim despre vânzare, închiriere construcțiile noi, acest document oferă informații concrete despre consumul energetic al unei clădiri și despre impactul acesteia asupra mediului înconjurător.

Conform legislației în vigoare, certificatul energetic al clădirii trebuie elaborat de un auditor energetic pentru clădiri atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Documentul este valabil 10 ani de la data eliberării și conține informații detaliate despre performanța energetică a imobilului, inclusiv consumurile calculate de energie primară și finală, emisiile de CO 2 și recomandări concrete pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Un aspect important introdus recent în legislație se referă la clădirile noi.

Începând cu 31 decembrie 2020, toate clădirile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero – concept cunoscut sub denumirea de NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Aceasta înseamnă că noile construcții trebuie să consume foarte puțină energie, iar minimum 30% din consumul total trebuie acoperit din surse regenerabile de energie.

Din acest procent, cel puțin 10% trebuie să provină din surse regenerabile amplasate la fața locului, iar restul de 20% din energie produsă din surse regenerabile certificată prin garanții de origine.

Pentru clădirile publice, cerințele au fost introduse chiar mai devreme – toate clădirile noi aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice recepționate după 31 decembrie 2018 trebuie să respecte standardele NZEB.

Această măsură demonstrează angajamentul statului român de a reduce consumul energetic al sectorului public și de a fi un exemplu pentru sectorul privat.

Ce informații conține certificatul energetic

Certificatul de performanță energetică este mult mai mult decât o simplă formalitate birocratică.

Documentul cuprinde o serie de indicatori tehnici care oferă o imagine completă asupra performanței energetice a clădirii.

Printre cei mai importanți indicatori se numără consumul total specific de energie primară, clasa energetică (de la A+ la G), indicele și clasa de emisii echivalent CO 2 , precum și consumul total specific de energie din surse regenerabile.

Un element important al certificatului îl reprezintă recomandările pentru reducerea consumurilor de energie.

Pentru clădirile existente, auditorul energetic evaluează starea actuală a imobilului și propune măsuri concrete de îmbunătățire a performanței energetice.

Aceste recomandări pot include izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor vechi, modernizarea sistemului de încălzire sau instalarea de panouri fotovoltaice.

Obligativitatea certificatului la vânzare sau închiriere

Legea este foarte clară în această privință: orice proprietar care vinde sau închiriază un imobil trebuie să prezinte certificatul energetic potențialului cumpărător sau chiriaș înainte de perfectarea contractului.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar, totodată, o copie a certificatului trebuie depusă la organul fiscal competent la data înregistrării contractului.

Această obligație nu este una simbolică – contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestor prevederi sunt supuse nulității relative, conform Codului civil.

Mai mult, în anunțurile de vânzare sau închiriere, proprietarii trebuie să precizeze informații din certificat cu privire la indicatorii de performanță energetică ai imobilului.

Certificatul energetic pentru clădirile noi

Pentru construcțiile noi, certificatul energetic face parte integrantă din procesul de recepție.

Acesta trebuie prezentat, în original, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție, devenind parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Un proces-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor care nu este însoțit de copia certificatului este nul de drept.

În cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul poate pune la dispoziția cumpărătorului date și informații referitoare la performanța energetică sub forma unui certificat preliminar, fără cod unic de identificare.

Ulterior, la recepția finală, se va elibera certificatul oficial cu cod unic.

Certificatul energetic pentru clădirile publice

Clădirile publice au obligații suplimentare: cele cu o suprafață utilă de peste 250 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice, precum și clădirile în care funcționează instituții care prestează servicii publice, trebuie să afișeze certificatul într-un loc accesibil și vizibil publicului.

Această măsură are un dublu scop: pe de o parte informează publicul cu privire la consumurile energetice, iar pe de altă parte mobilizează administratorii acestor clădiri în promovarea acțiunilor de creștere a performanței energetice.

Conducătorii instituțiilor publice au obligația de a acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului, dar și pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificat.

Costuri și sancțiuni

Costul unui certificat energetic variază în funcție de tarifele auditorului energetic, în general stabilite ținând seama de suprafața și complexitatea clădirii.

Nerespectarea obligațiilor privind certificatul energetic atrage sancțiuni contravenționale. Nedepunerea sau neafișarea certificatului, transmiterea de date incomplete sau eronate către autorități, precum și nerespectarea obligației de a preciza informații din certificat în anunțurile de vânzare sau închiriere sunt sancționate cu amenzi, în funcție de gravitatea faptei.