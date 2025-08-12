(P) CJ Ilfov, asocieri cu localitățile din județ pentru dezvoltarea administrativă

Consiliul Județean Ilfov oferă sprijin și finanțare localităților care nu dispun de un buget necesar pentru lucrările edilitare. Despre acest aspect a vorbit vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, vorbește despre asocierile dintre instituția pe care o reprezintă le face cu localitățile mai slab aspectate din punct de vedere financiar în scopul dezvoltării administrative.

„Este un efort financiar pe care îl facem, dar este un efort financiar bine meritat, pentru că județul Ilfov are parte de o expansiune foarte mare și există câteva primării care nu beneficiază de venituri care să facă față provocărilor de dezvoltare, care se află în momentul de față în județul Ilfov. Și atunci, ca o măsură de sprijin, consiliul județean vine și contribuie la reabilitarea sau asfaltarea anumitor străzi.”

Acesta a mai spus că investițiile CJ Ilfov nu se rezumă doar la astfel de lucrări, ci și la acelea care presupun refacerea carosabilului, „astfel încât cetățenii să circule în condiții de siguranță și să fie și frumos județul, pentru că asta ne dorim”.

