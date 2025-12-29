Prima pagină » Diverse » (P) CJ Olt: Fondurile europene, salvarea investițiilor

(P) CJ Olt: Fondurile europene, salvarea investițiilor

29 dec. 2025, 21:39, Diverse
(P) CJ Olt: Fondurile europene, salvarea investițiilor

Bugetul național al României nu afectează foarte mult investițiile din județul Olt. Atât pe partea de infrastructură, cât și pe cea medicală, fondurile europene au fost salvarea proiectelor de dezvoltare. Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a declarat, în emisiunea Reporter 24 de la OLT TV, că instituția a accesat 450 milioane de euro din exercițiul european financiar 2021 – 2027.

Într-o perioadă în care bugetul României se confruntă constant cu tăieri de finanțare, fondurile europene reprezintă salvarea investițiilor. Este și cazul Consiliului Județean Olt care a înțeles că banii europeni sunt singura șansă de continuare a proiectelor mari.

Vicepreședintele instituției a mai adăugat că județul Olt a accesat în exercițiul european financiar 2021 – 2027 aproximativ 450 milioane de euro. Este vorba de foarte multe proiecte care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor.

Consiliul Județean Olt a accesat peste 40 de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, medicale, educaționale, sociale și de mediu.

Foto: Facebook / CJ Olt

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Laboratorul de Anatomie Patologică a fost dotat cu 23 de echipamente de aproape 6 milioane de lei

(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”

Recomandarea video

Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului. Ar fi fost contaminate, potrivit specialiștilor. Poliția are deja 5 suspecți
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Jocuri financiare: Cum a vrut Rusia să împiedice apropierea Bulgariei de Austro-Ungaria

Cele mai noi