(P) CJ Olt: Fondurile europene, salvarea investițiilor

Bugetul național al României nu afectează foarte mult investițiile din județul Olt. Atât pe partea de infrastructură, cât și pe cea medicală, fondurile europene au fost salvarea proiectelor de dezvoltare. Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a declarat, în emisiunea Reporter 24 de la OLT TV, că instituția a accesat 450 milioane de euro din exercițiul european financiar 2021 – 2027.

Într-o perioadă în care bugetul României se confruntă constant cu tăieri de finanțare, fondurile europene reprezintă salvarea investițiilor. Este și cazul Consiliului Județean Olt care a înțeles că banii europeni sunt singura șansă de continuare a proiectelor mari.

Vicepreședintele instituției a mai adăugat că județul Olt a accesat în exercițiul european financiar 2021 – 2027 aproximativ 450 milioane de euro. Este vorba de foarte multe proiecte care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor.

Consiliul Județean Olt a accesat peste 40 de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, medicale, educaționale, sociale și de mediu.

Foto: Facebook / CJ Olt

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Laboratorul de Anatomie Patologică a fost dotat cu 23 de echipamente de aproape 6 milioane de lei

(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”